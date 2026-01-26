Tropico in radio dal 30 gennaio con “Quasi blu”

Share

Quasi Blu è la canzone che chiude il cerchio di questo nuovo disco.

Quasi blu è una metafora, “quasi felici”, che spiega che le cose per una volta possono andare bene, che ci sei quasi, stai per mettere tutto a posto, ma poi rovini tutto, un’altra volta e un’altra volta ancora. C’eri quasi.

Questa canzone è riuscita a far capire tante cose sull’artista, sulla sua vita, e per questo motivo gli sarà sempre riconoscente.

Riuscire ad accettare i propri limiti, le proprie debolezze, fragilità… va bene, non è possibile nasconderle per sempre.

Questo brano è stata una grande sfida per l’artista sia a livello di produzione che di significato. Il suo intento è stato quello di andare nuovamente oltre se stesso per dare sempre di più, lavorando minuziosamente ad ogni dettaglio.

Tutto questo lavoro per rendere più preziosa una canzone che l’artista sentiva che per doveva settare un nuovo standard di qualità rispetto a tutte le altre cose che ha fatto.

Comunicato Stampa: Paola Corradini