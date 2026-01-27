Torna la decima edizione di PhotoVogue Festival

Share

Dal 1° al 4 marzo 2026, durante la Milano Fashion Week, con il tema Women by Women, torna PhotoVogue Festival, il primo festival di fotografia di moda consapevole, che unisce etica ed estetica. Per il suo decimo anniversario PhotoVogue viene ospitato nella nuova e prestigiosa sede della Biblioteca Nazionale Braidense, una delle biblioteche storiche più importanti d’Italia.

Luogo di straordinaria importanza storica e culturale, la Biblioteca riveste un significato particolare in relazione al tema di quest’anno: uno spazio che custodisce e alimenta tutta la complessità del sapere in un momento in cui molteplicità e diversità sono sempre più messe in discussione.

Il Festival PhotoVogue 2026 è organizzato in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense ed è patrocinato da Camera Nazionale della Moda Italiana.

L’edizione 2026, a cura di Alessia Glaviano, Head of Global PhotoVogue and Festival Director, celebra le molteplici modalità con cui le donne si esprimono e si immaginano. Women by Women (Donne per le Donne) mette in discussione l’idea che diritti, visibilità e riconoscimento femminili siano acquisiti e garantiti ed evidenzia come conquiste sociali un tempo sicure possano essere sempre più minacciate nel clima politico e culturale attuale.

Superando la dicotomia dello sguardo maschile e femminile, PhotoVogue Festival vuole riflettere la fluidità e la complessità delle esperienze vissute dalle donne, affermando il diritto delle donne non solo ad essere viste, ma anche a vedere e a plasmare la cultura visiva secondo le proprie condizioni.

Con un ricco programma di mostre, panel, presentazioni e showcase digitali, il festival si configura come spazio di incontro in cui storie di donne vengono viste e valorizzate, e dove la rappresentazione diventa terreno di potere e di resistenza.

“In un momento in cui i diritti e l’identità delle donne sono sempre più contestati, – afferma Alessia Glaviano, Head of Global PhotoVogue and Festival Director – questa edizione di PhotoVogue Festival afferma la visione femminile come una forza potente, a sé stante, plurale, dinamica e libera di plasmare la propria narrativa”.

Il PhotoVogue Festival è co-curato da Caterina De Biasio Visual Editor di PhotoVogue, e Daniel Rodríguez Gordillo Senior Manager of Education and Community Initiatives di Condé Nast.

Il festival segna anche l’uscita del numero di marzo di Vogue Italia, che per l’occasione dedicherà ampio spazio editoriale al tema Women by Women, estendendo le conversazioni del festival attraverso la stampa, il digitale e le piattaforme culturali.

