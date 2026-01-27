Suede
Suede

Sold out per l’unica data italiana della band britannica Suede

Redazione 27 Gennaio 2026 In Eventi, In News, Milano, Music Event Lascia un commento 92 Visite


La data italiana dell’iconica band britannica Suede registra il tutto esaurito, confermando ancora una volta il legame profondo tra la band britannica e il pubblico italiano. La data SOLD OUT del 27 marzo al Fabrique di Milano, a cura di Live Nation, non è solo un risultato numerico, ma la prova tangibile di un’attesa carica di passione e aspettative.

Sul palco, il magnetismo della band e la forza delle nuove canzoni tratte dall’acclamato album Antidepressants, uscito lo scorso 5 settembre per BMG, si fondono con un repertorio che ha segnato la storia del rock britannico, dando vita a show potenti, coinvolgenti e viscerali che sono stati in grado di attraversare il tempo, senza mai deludere generazioni di fan.

Il lancio di Antidepressants nel 2025 è stato accompagnato da un’accoglienza critica entusiastica. Il decimo album in studio della band ha debuttato al #2 della Official UK Albums Chart ed è stato inserito nelle classifiche di fine anno della critica, venendo nominato da The Guardian, MOJO, Uncut Magazine, Record Collector, The Sun e molti altri come uno degli album essenziali dell’anno.

“Sweet Kid” è l’ultimo estratto dal disco ed è disponibile in radio dal 15 gennaio.

Guarda il lyric video di “Sweet Kid” qui.

Brett sul brano ha detto: “The song is about my relationship with my son. There’s a shadow of mortality there. There’s that feeling that I think every parent has, where their ultimate fear is that they’re not around to see their kids grow up. Which is always a possibility. No one really knows what’s around the corner. When I’m writing about my family I try not to make it too sweet. It’s too easy to write sickly songs about your family. I always try and put a little bit of grit in there.”.

Antidepressants è disponibile ora in diversi formati, tra cui CD (standard e deluxe), vinile LP (standard e versioni colorate), picture disc LP, musicassetta e box set deluxe.

SUEDE

