Eugenio Finardi tra i protagonisti di “Music is Work”

EUGENIO FINARDI sarà tra i protagonisti dell’evento “Music is Work. Streaming: Data Transparency and Fair Remuneration”, in programma mercoledì 28 gennaio al Parlamento Europeo (Sala 3H1) di Bruxelles dalle ore 17:30 alle 19:30, con interpretazione in italiano e inglese.

L’evento potrà essere seguito in presenza o online.

In entrambi i casi è richiesta la registrazione al seguente link: tinyurl.com/play28jan

In considerazione dell’imminente revisione della Direttiva (UE) 2019/790 e della Carta europea degli artisti, l’evento intende promuovere un confronto informato e costruttivo sui temi della trasparenza dei dati e della giusta remunerazione nello streaming musicale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Nicola Zingaretti, Capo della Delegazione italiana S&D, seguiti dal keynote speech di Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea. Gli interventi introduttivi saranno affidati a Emma Rafowicz, Vicepresidente della Commissione CULT del Parlamento europeo.

Seguirà un industry overview, con la presentazione di unostudio sul mercato dello streaming e sulle condizioni degli artisti a cura del prof. Matteo Tarantino (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), insieme all’avv. Nicola Tasco.

Gli artisti Eugenio Finardi, Targa MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti – Miglior Artista Indipendente del 2025, Mario Biondi e Poison Beatz condivideranno quindi la loro esperienza diretta in merito ai temi della remunerazione e della trasparenza nello streaming musicale.

La policy discussion conclusiva vedrà la partecipazione di Giuseppe Abbamonte, Direttore DG CNECT della Commissione europea, Marzia Conte, Vice Capo dell’Unità Politiche culturali (EAC.D) della Commissione europea, Gianluigi Chiodaroli, Presidente di ItsRight, Luca Fornari, Vicepresidente di AudioCoop – Coordinamento delle etichette indipendenti italiane con circa 300 soci presieduta da Giordano Sangiorgi, Hannes Heide, Coordinatore S&D in Commissione CULT e deputato al Parlamento europeo, Giuseppina Princi, eurodeputata del gruppo PPE e membro della Commissione CULT, nonché IMARA – International Alliance for the Rights of Musical Artists.

Il programma completo è disponibile al seguente link: tinyurl.com/playschedule28jan.

Dopo questo appuntamento, Eugenio Finardi proseguirà il suo tour in Italia, raccontando la propria storia in maniera autentica e libera attraverso le anime che restituiscono l’essenza della sua arte: quella teatrale e narrativa – con lo spettacolo teatrale VOCE UMANA – e quella più energica e rock – con i concerti di TUTTO ’75-‘25.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts e i biglietti sono in prevendita al link: https://linktr.ee/EugenioFinardi_TOUR (aggiornamenti sui canali ufficiali dell’artista e di IMARTS).

Di seguito i prossimi appuntamenti live:

Voce Umana

14 febbraio – Teatro Don Bosco – Potenza

20 febbraio – Teatro Dario Fo – Camponogara (Venezia)

27 marzo – Teatro Salieri – Legnago (Verona)

8 aprile – Teatro di Fiesole – Firenze

11 aprile – Teatro Super – Valdagno (Vicenza)

13 aprile – Teatro Manzoni – Milano

Tutto ‘75-‘25

21 febbraio – Teatro Comunale – Lonigo (Vicenza)

2 marzo – Teatro Olimpico – Roma

9 aprile – Teatro Duse – Bologna

Radio Capital è radio partner ufficiale delle date di Voce Umana e Tutto ’75 – ’25.

È in radio “I Venti Della Luna”, il nuovo singolo estratto dall’album di inediti “TUTTO”.

Distribuito da ADA Music Italy, “Tutto” arriva a 11 anni da “Fibrillante” (2014) e a 3 dalla raccolta “Euphonia Suite” (2022). Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore.

Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l’album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità.

Realizzato con la produzione del suo storico collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, “Tutto” contiene il featuring con la figlia Francesca, in arte Pixel, nel brano “Francesca Sogna” e le collaborazioni con Fiamma Cardani alla batteria nel brano “La Facoltà dello Stupore” e con Paolo Costa al basso nei brani “Futuro”, “Tanto Tempo Fa”, “Francesca Sogna”, “I venti della luna” e “Massiccio attacco di panico”.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni – Francesco Di Mento