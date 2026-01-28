Mondo Marcio evento sold out a Milano per i 20 anni di “Solo un uomo”

Share

Esce venerdì 30 gennaio, in radio e digitale, il nuovo singolo inedito “Nonostante tutto”.

Mondo Marcio ha festeggiato ieri, 27 gennaio, il ventennale del suo leggendario album “Solo un uomo” con un evento sold-out ai Magazzini Generali dove ha sorpreso i fan con l’esecuzione di un nuovo singolo che ne celebra i venti anni di successi e cadute, di gioie e momenti bui.

Un brano sentito e commovente che ripercorre la carriera del rapper, supportato da una strumentale cinematografica ed evocativa prodotta sapientemente da Vago XVII.

BIOGRAFIA

MONDO MARCIO è un rapper milanese, icona dell’hip hop italiano, il primo artista a sfondare le classifiche e a portare il rap con una nuova attitudine ad un pubblico mainstream. Nel 2006, a soli diciotto anni debutta ufficialmente con l’album SOLO UN UOMO, che in pochi mesi raggiunge il traguardo del disco di Platino. Grazie al successo del singolo DENTRO ALLA SCATOLA l’album rimane in classifica per più di 40 settimane, portando così di fatto per la prima volta negli anni 2000 il rap ai vertici dell’industria musicale italiana. Ha collaborato con artisti del calibro di Mina, Caparezza, Emis Killa, Fabri Fibra e molti altri. Dopo diversi album, oltre 150.000 copie vendute e tour in tutta Italia e in Europa, MONDO MARCIO continua a essere un pilastro del rap italiano. Nel 2024 viene invitato da Esse Magazine per condurre “Link In Bio”, il primo format della piattaforma sull’attualità musicale italiana e internazionale. Seguono la collaborazione con SHIVA nella traccia “SETE” – rivisitazione del brano storico di Mondo Marcio “Non ti ho mai detto”- e con Heartman sulla traccia “FAI L’UOMO”, il singolo con Vale Pain “Citta del Fumo pt. 2” e la traccia “Kerosene” con Tokyo, pubblicata venerdì 29 novembre. A marzo 2025 Mondo Marcio annuncia il suo nuovo album di inediti, “CREDO”, pubblicato ad aprile per Columbia Records / Sony Music Italia.

