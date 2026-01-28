Paola Iezzi tutto sold out a Milano per “IEZZ WE CAN!!!”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Paola Iezzi inaugura il 2026 con un nuovo e sorprendente live show intimo e multisfaccettato, dal titolo IEZZ WE CAN!!!, in scena per cinque serate (tutte sold out) al RedRoom Members Club di Milano, tra il 29 gennaio e l’8 febbraio (29, 30 e 31 gennaio; 7 e 8 febbraio).

Prodotto da Vivo Concerti, IEZZ WE CAN!!! nasce come un nuovo atto di un progetto dal vivo che porta per la prima volta Paola Iezzi da sola al centro della scena, in uno spazio pensato per rifletterne pienamente la visione artistica. Un debutto che apre un nuovo capitolo del suo percorso live, concepito come uno spazio personale e autonomo, che corre in parallelo all’esperienza nel duo Paola & Chiara.

In un ambiente raccolto e privilegiato, l’artista porta sul palco un’esperienza che fonde musica, racconto e interazione con il pubblico, invitando gli spettatori a diventare parte integrante dello show. Con un approccio che abbraccia energia, ironia e autentica condivisione, IEZZ WE CAN!!! non è un semplice concerto, ma un viaggio emotivo e creativo nel mondo artistico di Paola Iezzi.

Nel corso delle serate, ospiti speciali si alterneranno in duetti e momenti imprevedibili, contribuendo a rendere ogni appuntamento un’esperienza unica e irripetibile. La scaletta –pensata per sorprendere e coinvolgere– mixa originalità, ritmo e narrazione, con sorprese che restano custodite per il pubblico dal vivo.

IEZZ WE CAN!!! rappresenta davvero un momento speciale nel percorso di Paola Iezzi:

«Avevo voglia di uno spazio tutto mio, in cui potermi avvicinare davvero alle persone. “Iezz we can!!!” è il primo show che porto in scena da sola, ed è un mix di musica, racconti, risate, incontri e sorprese condivise con il pubblico e con amici artisti. È un debutto che mi emoziona molto, perché ogni sera prende forma insieme a chi c’è». -Paola Iezzi.

IEZZ WE CAN!!!

IL CALENDARIO

29 gennaio – Milano @ RedRoom Members Club – SOLD OUT

30 gennaio – Milano @ RedRoom Members Club – SOLD OUT

31 gennaio – Milano @ RedRoom Members Club – SOLD OUT

7 febbraio – Milano @ RedRoom Members Club – SOLD OUT

8 febbraio – Milano @ RedRoom Members Club – SOLD OUT

Comunicato Stampa: Goigest