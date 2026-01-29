Amy Macdonald in Italia in un unica data esclusiva a Milano

Share

Amy Macdonald arriva in Italia per un’unica imperdibile data martedì 17 febbraio 2026 al Fabrique di Milano, special guest del live Better Joy. La compositrice scozzese presenterà live, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo nuovo album, “Is This What You’ve Been Waiting For?”, uscito l’11 luglio 2025 via BMG e anticipato dalla title track.



Il talento di Amy Macdonald nel trasformare esperienze di vita fatte di emozioni positive, lotte e speranze in canzoni coinvolgenti, l’ha consacrata come una delle artiste più amate del Regno Unito. Questa capacità le ha permesso di conquistare anche il pubblico internazionale, affermandosi anche come performer straordinaria con oltre 5 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Con il nuovo album “Is This What You’ve Been Waiting For?”, Amy Macdonald ha inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera, che la vede protagonista di un importante tour nel Regno Unito e in Europa, con una data speciale nell’arena di Glasgow all’OVO Hydro. Inoltre, in vista dell’uscita del disco, Amy si è esibita anche in una serie di prestigiosi festival, tra cui quello all’Isola di Wight e il Neighbourhood Weekender, e da concerti in Germania e Svizzera.

AMY MACDONALD

Amy Macdonald ha imbracciato per la prima volta la chitarra del padre all’età di 12 anni ed è il suo stile unico e libero che la rende immediatamente riconoscibile. La sua carriera straordinaria è iniziata quando aveva solo 18 anni quando invia un demo a una nuova casa di produzione mentre i suoi coetanei venivano scoperti su MySpace. Il suo debutto, “This is the Life”, è stato uno dei 10 album più venduti del 2008, proiettandola verso la fama internazionale grazie a singoli come la title track, e il singolo da top 20 “Mr Rock and Roll”. A questo successo fanno seguito una serie di album da top 10, tour mondiali da tutto esaurito e numerosi riconoscimenti, tra cui due Echo Award (i Grammies tedeschi). I suoi dischi hanno raggiunto la Top 5 in tutta Europa (tra cui un primo posto nel Regno Unito e due in Germania), con oltre 12 milioni di dischi venduti, 12 certificazioni internazionali di platino e oltre un miliardo di stream. Grazie anche alla sua voce raffinata, Amy Macdonald ha conquistato rapidamente la critica internazionale, ricevendo elogi da testate come The Guardian, The Times e The Telegraph, ma anche dal New York Times, oltre a prestigiose apparizioni televisive in programmi come The Ellen DeGeneres Show e The Late Late Show. Il suo nuovo e sesto album, “Is This What You’ve Been Waiting For?”, rappresenta una raccolta audace e ispirata che inaugura un nuovo capitolo della sua carriera, ricordando al pubblico di tutto il mondo perché se ne è innamorato. Amy non si tira indietro davanti a canzoni cariche di liberazione catartica ed energia evasiva: i temi nascono dall’esperienza, vissuta in prima persona o osservata nelle lotte degli altri, e spaziano dalle amicizie tossiche al sentirsi intrappolati nelle relazioni, fino al coraggio di liberarsi dal peso delle aspettative sociali. La sopravvivenza e la spinta ad andare avanti emergono come linee guida centrali dell’album, insieme a un sentito ringraziamento ai fan, il cui supporto costante rende possibile tutto questo.

L’emozionante title track apre il disco con un ritmo pulsante e un drammatico schianto di piatti, mentre Amy lancia un grido euforico e liberatorio. Il brano cattura perfettamente la potenza elettrizzante di uno spettacolo dal vivo e il legame profondo che si crea quando la sua musica incontra una folla in estasi, rappresentando al tempo stesso una dichiarazione di indipendenza dalle pressioni dell’industria. Il singolo è stato prodotto da Nicolas Rebscher (AURORA, Louis Tomlinson), che firma la produzione dell’album insieme al vincitore del Grammy Jim Abbiss (Adele, Arctic Monkeys).

