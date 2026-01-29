Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour 2026

Share

Frah Quintale annuncia le prime date del SUMMER TOUR ‘26 che lo vedrà impegnato nell’estate 2026 nei maggiori festival italiani. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 30 gennaio su livenation.it e comcerto.it.

Gli appuntamenti estivi faranno seguito a PALAZZETTI‘26, la tournée in programma ad aprile. Cinque nuove date – prodotte da Live Nation – vedranno Frah Quintale protagonista il 17 luglio allo Shock Wave Festivaldi Francavilla al Mare (CH), il 19 luglio al Roma Summer Festall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglioal Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania e il 25 luglio al Locus Festival di Bari.

In scaletta, oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”. Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative.Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente. Scarica qui la cartella stampa completa di “Amor Proprio”.

“Amor Proprio” anticipa PALAZZETTI‘26,il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane e riporterà l’artista alla dimensione live, pronto a misurarsi per la prima volta in questi spazi, un nuovo passo per il suo percorso artistico. Prodotta da Live Nation, la tournée avrà inizio l’11 aprile2026 dal PalaTerni di Terni (data zero) e proseguirà poi il 13 aprileall’Unipol Forum di Milano, il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma (sold out), il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Radio 105 è media partner del tour. I biglietti sono disponibili su livenation.it e comcerto.it.

Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintaleha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.

PALAZZETTI‘26

11 aprile 2026 – Terni, PalaTerni // DATA ZERO

13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport // SOLD OUT

18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

Radio 105 è media partner del tour

SUMMER TOUR ‘26

17 luglio 2026 – FRANCAVILLA AL MARE (CH), Shock Wave Festival

19 luglio 2026 – ROMA, Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

22 luglio 2026 – COSENZA, Be Alternative Festival

23 luglio 2026 – CATANIA, Villa Bellini

25 luglio 2026 – BARI, Locus Festival

