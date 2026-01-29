I Patagarri in radio da domani con “La bomba intelligente”

Share

Che cosa abbiamo fatto della nostra intelligenza, se il punto più alto del progresso sembra coincidere con la nostra capacità di distruggerci?

Con “LA BOMBA INTELLIGENTE”, I Patagarri affondano il colpo contro l’ipocrisia di un sistema che continua a presentare la produzione bellica come inevitabile, razionale, persino necessaria. Il brano mette in discussione il legame tra intelligenza, potere e industria, interrogando il ruolo di chi progetta, amministra e legittima la violenza a distanza, trasformandola in un processo pulito, efficiente, astratto.

La band costruisce una critica feroce a una classe dirigente che parla di progresso e innovazione mentre normalizza la distruzione, sollevando una domanda scomoda: fino a che punto siamo disposti a considerare “civile” ciò che viene fatto in nostro nome?

Così, in un panorama musicale spesso prudente, I PATAGARRI compiono una scelta politica chiara: usare la canzone come spazio di responsabilità. Il brano rimette al centro il ruolo sociale della musica, senza offrire soluzioni, costringendo piuttosto a restare dentro la contraddizione di un’umanità capace di creare bellezza e, insieme, di progettare la propria fine.

Con “LA BOMBA INTELLIGENTE”, I PATAGARRI dimostrano che oggi fare musica può ancora significare prendere posizione. E che scegliere di parlare del mondo, invece di attraversarlo in silenzio, è già una forma di resistenza.

Dopo aver chiuso il 2025 con “SBRONZI FUORI”, I PATAGARRI tornano con “LA BOMBA INTELLIGENTE” (https://wmi.lnk.to/labomba; Atlantic Records / Warner Music Italy), il loro nuovo singolo, fuori ovunque venerdì 30 gennaio. Il brano, prodotto in collaborazione con I Mamakass, segna il secondo step della trilogia di collaborazioni con alcuni dei producer più influenti della scena internazionale.

La band tornerà a portare dal vivo la sua miscela inconfondibile di irriverenza, ironia e lucidità in 6 date europee dal 2 all’11 marzo 2026 che proseguiranno poi in tutta Italia.

Qui le date de “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN EUROPEAN TOUR”, organizzato da OTR Live:

EUROPA

03 MARZO – Berlino – Frannz club

06 MARZO – Londra – Dingwalls

07 MARZO – Bruxelles – Pilar Box

08 MARZO – Parigi – La Bellevilloise

10 MARZO – Barcellona – Sala Apolo

11 MARZO – Madrid – Sala Villanos

ITALIA

20 MARZO – Firenze – Viper C/o Cdp Grassina

21 MARZO – Roma – Largo Venue

22 MARZO – Roma – Largo Venue

26 MARZO – Torino – Hiroshima Mon Amour

27 MARZO – Torino – Hiroshima Mon Amour

28 MARZO – Mantova – Arci Tom

10 APRILE – Molfetta – Eremo Club

16 APRILE – Bologna – Estragon Club

18 APRILE – Marghera (VE) – CS Rivolta

Le prevendite sono disponibili su: https://www.otrlive.it/tour-dates/patagarri-ultima-ruota-del-caravan-european-tour/

La band milanese, con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. Il loro brano “CARAVAN”, contenuto all’interno di ’’X FACTOR MIXTAPE 2024, è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario. Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati. I PATAGARRI, attraverso la loro musica e il loro messaggio, sembrano voler dimostrare che la vera ricchezza non è economica, ma quella della passione, della creatività e della voglia di vivere senza compromessi. Dopo aver triplicato le date sia all’Hacienda che all’Alcatraz, il tour si conferma un successo straordinario, segnando anche l’ingresso di un nuovo elemento nella band: Nicholas Guandalini al basso. Nel 2025 prendono parte al Concertone del Primo Maggio a Roma, proseguendo il loro percorso live anche su palchi istituzionali. Il 23 maggio pubblicano l’album di esordio “L’ultima ruota del caravan” (Warner Music Italy) e per celebrare l’uscita del disco, sono saliti a sorpresa sul palco del MI AMI Festival, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla musica indipendente. Fino a ottobre hanno calcato i palchi di tutta la penisola con “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN TOUR ESTATE 2025”. A chiusura dell’anno pubblicano il singolo “Sbronzi Fuori”, che ne conferma l’attitudine libera e irriverente, mescolando ironia, disincanto e spirito collettivo. Nel 2026 I Patagarri portano la loro miscela esplosiva anche oltre i confini italiani con 6 date dell’European Tour, per poi tornare a esibirsi dal vivo in tutta Italia.

