Kid Gamma ci porta in viaggio nel “Meridione Paradiso”

Dopo averlo anticipato con il singolo “Dannata Gioventù”, Kid Gamma pubblica “Meridione Paradiso” (https://wea.lnk.to/meridioneparadiso; Ada Music Italy), il suo nuovo album, fuori oggi ovunque, realizzato con il contributo di Nuovo Imaie.

“Meridione Paradiso” è un album che cammina tra ricordi e desideri, tra la nostalgia delle origini e la voglia di andare oltre. Nel nuovo progetto Kid Gamma racconta la sua generazione, fatta di ragazzi cresciuti in contesti difficili, dove le opportunità scarseggiano e la creatività diventa una necessità per emergere.

L’album, curato da Francesco Ingrassia, è un mosaico emotivo, un intreccio di speranza, rabbia, malinconia e voglia di riscatto. Parla di partire, di lasciare casa e famiglia, ma anche di portare con sé la propria identità e le proprie radici ovunque si vada. Racconta la difficoltà di affrontare il mondo da soli e di fare scelte che a volte pesano più del previsto, ma soprattutto racconta il coraggio di affrontare la propria storia e provare a cambiarla.

Di seguito la tracklist completa di “Meridione Paradiso”:



1. “Meridione”

2. “Vita”

3. “20 Anni”

4. “Bang Bang”

5. “Dannata Gioventù”

6. “Sigarette”

7. “Solito Caffè”

8. “Nuvole”

“Meridione Paradiso” è un inno generazionale, il ritratto di chi cresce al Sud e porta con sé, ovunque vada, la forza della propria terra.

Il nuovo album è stato anticipato dall’uscita di “Dannata Gioventù” (https://wea.lnk.to/dannatagioventu; Ada Music Italy), brano in cui l’artista racconta la fatica di andare avanti, il peso degli errori, le dipendenze affettive e il passato che continua a farsi sentire, anche quando si prova a lasciarlo alle spalle.

Kid Gamma è un cantante e beatmaker nato Palermo nel 2002. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award. A soli undici anni debutta al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra sinfonica siciliana. Dal 2020 fa parte del roster di GoMad Concerti e dal 2023 inizia a collaborare con Pulp Records, avviando una nuova fase artistica caratterizzata da una costante pubblicazione. Nel 2025 viene selezionato come Newcomers di VEVO Italia. Il 23 gennaio 2026 pubblica “Dannata gioventù”, primo estratto dal suo nuovo album “

https://www.instagram.com/gamma

