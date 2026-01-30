Share

In attesa di rivederla più pungente che mai sul palco del Teatro Ariston, Ditonellapiaga pubblica oggi venerdì 30 gennaio Sì lo so, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli.

Con un basso profondo e potente che scandisce una ritmica house, Sì lo so arriva dritta e spiazzante con un testo che gioca tra consapevolezza e autoironia. Le sue strofe lasciano il segno, ma con leggerezza scorrono in questo brano scritto dalla stessa cantautrice con Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione e a cui si aggiunge l’add prod. di okgiorgio. Con Sì lo so, Ditonellapiaga ritrova la sua cifra stilistica più autentica: essere se stessa, dirlo senza filtri e trasformarlo in pop.

Per addentrarsi ancora di più nell’universo creativo di Ditonellapiaga e nella genesi di Sì lo so, fuori ora su YouTube anche l’irriverente videoclipdiretto dalla crew di Frametank e prodotto da Mine Studio, che cura anche tutta la direzione creativa del progetto Ditonellapiaga.Margherita è seduta dietro a un tavolo, circondata da giornalisti curiosi e fotografi che invadono l’inquadratura, accecandola, spingendola a sorridere tra lo stupore e l’esasperazione. Le domande, impossibili e a tratti assurde, si accavallano, lei le affronta con respiri profondi, sorrisi e un “Prossima domanda!” che diventa quasi un mantra. Tra un verso e l’altro, la sala diventa improvvisamente teatro e i giornalisti e i fotografi diventano metafora di quel disordine e di quella confusione che hanno attraversato la mente della cantautrice negli ultimi mesi: frenesia, smarrimento, voglia di ritrovarsi e pensieri sparsi sono raccontati nel video con leggerezza e ironia. Alla fine, Margherita riapre gli occhi, l’ordine è ristabilito e il tempo è scaduto. Sta per lasciare la sala, ma squilla il telefono: un annuncio importante. To be continued…

La release di Sì lo so apre ufficialmente le porte di un 2026 ricco di musica e di imperdibili sorprese a tutto tondo nella carriera della cantautrice, a partire dalla partecipazione in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con “Che fastidio!”, brano energico e pungente che segna un passo importante nel nuovo percorso artistico di Ditonellapiaga.Scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni- “Che fastidio!” nasce da un momento di crisi personale e musicale, ribalta le aspettative e trasforma l’autoironia in motore creativo. La scrittura diretta e tagliente fa del brano uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi inconvenienze della vita quotidiana, di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto raccontata in modo ironico, pungente e mai giudicante, attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni e nel frenetico mondo di Margherita.

