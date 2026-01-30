Il nuovo tour di Brunori Sas parte ad ottobre

Share

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI – il nuovo tour di Brunori Sas prodotto da Vivo Concerti e in partenza ad ottobre– registra nuovi sold out e allunga la sua corsa nei teatri italiani.

Tra le nuove date annunciate oggi: il secondo appuntamento a Torino (il 14 ottobre @ Auditorium Lingotto, sold out il 15 ottobre); il secondo a Firenze (il 17 ottobre @ Teatro Verdi, sold out il 18 ottobre); il terzo a Roma (7 novembre @ Auditorium Conciliazione, sold out il 6 novembre); e tre tappe a novembre nella sua Calabria, rispettivamente a Catanzaro (21 novembre @ Teatro Politeama), Reggio Calabria (22 novembre @ Teatro Cilea) e Cosenza (24 novembre @ Teatro Alfonso Rendano). Tutto esaurito anche a Milano il 10 ottobre, a Bologna il 19 ottobre, a Palermo il 15 novembre e a Bari il 18 novembre.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di venerdì 30 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di mercoledì 4 febbraio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione: un viaggio a tutto tondo dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. Brunori, da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri, offrirà al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI || TEATRI 2026

IL CALENDARIO

Venerdì 2 ottobre 2026 | La Spezia, Teatro Civico – Data Zero

Domenica 4 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Giovedì 8 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Venerdì 9 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano Teatro degli Arcimboldi – Sold Out

Lunedì 12 ottobre 2026 | Genova, Teatro Carlo Felice

Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto – Nuova data

Giovedì 15 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto – Sold Out

Sabato 17 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi – Nuova data

Domenica 18 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi – Sold Out

Lunedì 19 ottobre 2026 | Bologna, Teatro EuropAuditorium – Sold Out

Giovedì 22 ottobre 2026 | Trieste, Teatro Rossetti

Venerdì 23 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Sabato 31 ottobre 2026 | Avellino, Teatro Carlo Gesualdo

Martedì 3 novembre 2026 | Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 5 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione

Venerdì 6 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione – Sold Out

Sabato 7 novembre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione – Nuova data

Martedì 10 novembre 2026 | Assisi, Teatro Lyrick

Mercoledì 11 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse

Sabato 14 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Domenica 15 novembre 2026 | Palermo, Teatro Politeama – Sold Out

Martedì 17 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli

Mercoledì 18 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli – Sold Out

Sabato 21 novembre 2026 | Catanzaro, Teatro Politeama – Nuova data

Domenica 22 novembre 2026 | Reggio Calabria, Teatro Cilea – Nuova data

Martedì 24 novembre 2026 | Cosenza, Teatro Alfonso Rendano – Nuova data

