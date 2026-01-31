Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes: due sole date italiane

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Il ritmo inconfondibile dei Gipsy Kings con Nicolas Reyes, capace di conquistare il mondo intero, arriva in Italia per due sole date venerdì 29 maggio 2026 al Gran Teatro Geox di Padova e sabato 30 maggio al Teatro Clerici di Brescia!

I biglietti sono disponibili da oggi su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Guidati dallo storico cantante e cofondatore Nicolas Reyes, i Gipsy Kings tornano quindi nel nostro Paese per due appuntamenti esclusivi.

I Gipsy Kings con Nicolas Reyes sono una leggenda vivente della musica gipsy-flamenco, vincitori di un Grammy Award, e regaleranno uno spettacolo travolgente, capace di unire passione, virtuosismo e sonorità senza tempo grazie ad una scaletta con i grandi classici che hanno segnato la storia della band, tra cui le indimenticabili “Bamboléo”, “Djobi Djoba”, “Volare”, “Baila Me” e molti altri successi iconici.

Nicolas Reyes, voce storica e anima dei Gipsy Kings, guiderà il pubblico in un viaggio musicale carico di energia e calore mediterraneo, trasformando ogni concerto in una vera festa collettiva. Un evento imperdibile per gli amanti della grande musica internazionale e per chi desidera vivere dal vivo tutta la magia e l’energia di una delle band più amate di sempre.

INFO:

info@zedlive.com | www.zedlive.com

Comunicato Stampa: David Bonato