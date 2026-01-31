Melanie Martinez torna in radio con “Possession”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Melanie Martinez torna con “POSSESSION”, un vero e proprio pugno nello stomaco ma ricoperto di zucchero! La poliedrica artista pluripremiata e icona alt-pop pubblica il nuovo singolo che spicca per le parole taglienti nascoste tra melodie luccicanti. La traccia svela i modi in cui il potere può mascherarsi da amore. La canzone è inquietante, satirica e mette in luce la miscela distintiva di fascino e malizia di Melanie. Benvenuti nel nuovo ordine mondiale di Melanie Martinez – Cry Baby è morta.

Ascolta “POSSESSION” QUI

Con oltre 30 miliardi di stream a livello globale, 5,54 miliardi di visualizzazioni ufficiali su YouTube e più di 62,2 milioni di follower totali, Melanie Martinez ha trasformato l’alternative pop, creando un universo sonoro e visivo totalmente immersivo, innovativo e unico.

Dalla sua apparizione nel 2012, l’artista, autrice, regista e visionaria latinoamericana nata a New York ha saputo fondere generi musicali, realtà e fantasia, invitando il pubblico ad abbracciare la sua singolare espressione artistica.

Il successo di Melanie Martinez è iniziato con il suo iconico LP di debutto del 2015, CRY BABY (disco d’oro in Italia), che l’anno scorso ha festeggiato il suo decimo anniversario. L’album include brani noti come “Dollhouse”, “Pity Party,” “Play Date,” “Pacify Her,” “Carousel,” “Mad Hatter,” e “Soap,” oltre a “Training Wheels,” “Sippy Cup,” “Alphabet Boy,” e “Tag, You’re It.” Dopo aver raggiunto la posizione #6 della Billboard 200, l’album ha totalizzato ben 208 settimane non consecutive in classifica.

Successivamente, ha debuttato con due album consecutivi nella Top 3 della Billboard 200: K-12 (2019) e PORTALS (2023), entrambi certificati Platino negli Stati Uniti. Tutti e tre i suoi album hanno debuttato al #1 della classifica Billboard Alternative.

Con l’uscita di K-12, Melanie Martinez ha anche esordito nel mondo del cinema con un musical omonimo, che ha raggiunto il #6 al botteghino mondiale al momento del suo debutto. Durante il tour di questo disco, l’artista ha donato un dollaro per ogni biglietto venduto a The Trevor Project.

PORTALS ha debuttato al #2 della Billboard 200 e conteneva i singoli “VOID” e “DEATH,” le sue prime canzoni a entrare nella Billboard Hot 100.

Il 2023 ha segnato anche il lancio di una linea di profumi in collaborazione con Flower Shop Perfumes. Questo successo segue quello del suo profumo originale, CRY BABY, auto-pubblicato nel 2016 e andato esaurito. La collezione si è ampliata con candele, body spray e ciondoli profumati. Le sue fragranze sono rapidamente diventate un punto di riferimento nel settore, posizionandosi tra i primi cinque best seller di ScentBar, il principale rivenditore indipendente di fragranze della nazione.

Nel 2024, Melanie Martinez ha intrapreso il suo primo tour globale da headliner nelle arene, The Trilogy Tour, registrando il tutto esaurito in location leggendarie in diversi continenti, inclusi successivi sold-out al Madison Square Garden di New York. Nello stesso anno, l’artista è stata anche headliner di importanti festival come il famoso Lollapalooza Festival a Chicago e il Corona Capital Festival a Città del Messico.

Comunicato Stampa: Elena Tosi