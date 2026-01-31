Francamente in tutte le radio con “La Casa dei Miei Nonni”

Share

Il mare d’inverno tra nostalgia e felicità, gratitudine e consapevolezza.

Una casa che è un rifugio da grandi, dove vedersi diversi ma con i tratti gli stessi, da cui tenersi distanti ma con i gesti riflessi.

La Casa dei Miei Nonni è il nuovo singolo di Francamente in uscita venerdì 30 gennaio per Carosello Records.

Ascoltalo qui:https://orcd.co/francamente-lacasadeimieinonni

Dopo la preghiera laica di Zagara e la dedica a Berlino di Telephone Tango, Francamente torna con un nuovo brano dall’anima profondamente cantautorale e intima, sia nelle sonorità che nel testo, che rivela una nuova sfaccettatura del suo progetto artistico.

Una finestra di musica e parole da cui l’artista si affaccia a osservare i legami familiari: quell’essere diversi e simili allo stesso tempo, in bilico tra le scelte che ci distinguono e quel ritrovarsi addosso tratti, gesti, atteggiamenti analoghi alle persone con cui siamo cresciute e cresciuti, che ci piaccia o meno.

Per farlo, utilizza un linguaggio sonoro diverso rispetto a quello dei singoli precedenti: torna al punto di partenza, ritrovando la dimensione chitarra e voce in un arpeggio improvvisato con la Telecaster usata ai tempi del busking berlinese, che entra a connotare la canzone.

Nata da una bozza in studio con Mattia Del Moro (Dumar) e Diego Montinaro (Goedi), che l’ha anche prodotta e cesellata in studio insieme alla cantautrice, ne La Casa dei Miei Nonni Francamente ci apre la porta dei suoi ricordi e delle sue riflessioni più intense e profonde, avvolta dall’atmosfera e dalle immagini che il brano evoca: una spiaggia – racconta – che mi pare essere quella dove andavo con i miei nonni da piccola.

Da qui il desiderio di raccontare qualcosa di diverso rispetto ai singoli precedenti: non una città, ma l’intricato labirinto degli affetti familiari, dove prendere le distanze, alle volte, è l’unica via per non farsi del male reciprocamente.

Ed è proprio in questo concetto di “effetto specchio” – emblematizzato anche nell’artwork, in cui è protagonista una figura riflessa e in movimento -, di dualismo tra la somiglianza con la propria famiglia e la libertà di scegliere strade nuove, altre, diverse da quelle tracciate per noi dal contesto di provenienza, che risiede il cuore della canzone.

Una tematica molto cara alla cantautrice, soprattutto in un tempo dove viene spesso ribadito che la famiglia possa avere una sola conformazione e che sia sacra e intoccabile.

La Casa dei Miei Nonni è invece un invito a cercare il proprio modo di abitare gli affetti, scegliendo ciò che è meglio per noi. A mettere sempre in discussione tutti i rapporti, anche quelli di sangue, accettando che a volte l’amore richiede lontananza.

Dopo un autunno che l’ha vista esibirsi dal vivo in apertura di alcuni concerti del tour di Carmen Consoli e nell’attesa del tour estivo, Francamente annuncia tre imperdibili appuntamenti live in primavera, organizzati da OTR Live, per la prima volta in full band: il 19 maggio al Locomotiv Club a Bologna, il 20 a Largo Venue a Roma e il 22 a Hiroshima Mon Amour a Torino.

Testo

La casa dei miei nonni

Quanto sembrava grande

Stesi sotto al sole

I costumi e le palme

La casa dei miei nonni

Con le pareti bianche

Suonano al citofono

E mia sorella che scende

Fossimo soltanto capaci

Di tenere sulle gambe la felicità

Fossimo soltanto più amici

Per tenere tutto insieme quello che verrà

E se fossimo sul punto

Di capire che non è così strano

Amarsi così tanto

Ma farlo da lontano

Vedersi diversi

Ma con i tratti gli stessi

Tenersi distanti

Ma con i gesti riflessi

La casa dei miei nonni

È il mio rifugio da grande

Nonno se n’è andato col cappello in mano

E mi ha lasciato le carte

La casa dei miei nonni

Con mio nipote che piange

Voci dal megafono

E i venditori di pesche

Fossimo soltanto capaci

Di tenere sulle gambe la felicità

Fossimo soltanto più amici

Per tenere tutto insieme quello che verrà

E se fossimo sul punto

Se fossimo sul punto

Se fossimo sul punto

Se fossimo sul punto

Se fossimo sul punto

Se fossimo sul punto

Se fossimo sul punto

Se fossimo sul punto

Vedersi diversi

Ma con i tratti gli stessi

Tenersi distanti

Ma con i gesti riflessi

Vedersi diversi

Ma con i tratti gli stessi

Tenersi distanti

Ma con i gesti riflessi

Vedersi diversi

Ma con i tratti gli stessi

Tenersi distanti

Ma con i gesti riflessi

Crediti brano

Testo: Francesca Siano

Musica: Francesca Siano – Diego Montinaro – Mattia Del Moro

Produzione artistica: Goedi (Diego Montinaro)

Mix: Emanuele ‘Mocce’ Mocchetti

Master: Giovanni Versari

Foto: Stella Giulia Casarin



Crediti artwork

Grafica: Enrico Dalla Vecchia (@eenreeco)

Foto: Cosimo Buccolieri (@cosimobuccolieri)

Styling: Simone Guidarelli (@simoneguidarelli)

Hair: Daniel Manzini (@danielmanzini)

Make up: Elija Guttierrez (@elijaguttierrez)

Special thanks to The AP Archive (@theaparchive)

Biografia

Francamente è un progetto torinese che si muove tra cantautorato ed elettronica, trapiantato prima a Berlino e poi a Milano. Queerness e attivismo occupano il centro della sua produzione musicale. Nello sviluppo della sua identità sono decisivi gli studi in filosofia politica, l’attività di busker e la partecipazione a realtà collettive che promuovano una musica orizzontale e plurale, non competitiva.

Nel 2020 escono i suoi primi due brani, Contaminazone e Bombe in colombe, scritti e registrati a Torino. Dal 2021 è parte di “Canta Fino a Dieci”, collettivo transfemminista che ha come obiettivo l’abbattimento del gender gap nell’industria musicale. Nello stesso anno esce Taxi, registrata a Torino ma scritta a Berlino, dove si trasferisce nel 2022. Quelli in Germania sono anni di ricerca – al fianco dell’amico produttore Tomer Levy – e di musica per strada, modo per occupare fisicamente dello spazio (che sempre manca a chi è donna) e importante palestra per trattare l’arte come un mestiere che deve poter essere per tutt3. La frequentazione di club e rave porta il progetto a contaminarsi con l’elettronica, la techno e la cold wave degli anni ‘80 e contemporanea. Gli edifici decadenti della DDR sono lo sfondo a canzoni che provano a raccontare la quotidianità della provincia e di ciò che è ritenuto “al margine” perché non sotto i riflettori.

Nel 2024 si trasferisce a Milano, dove inizia la sua collaborazione con BASTA MUSICA e Costello’s Records e partecipa a X Factor Italia. Nello stesso anno escono due brani: Paracadute e Fucina.

Da gennaio 2025 è impegnata in studio con Diego Montinaro, in arte Goedi: il loro è un laboratorio aperto dove ogni sperimentazione è concessa, senza distinzioni di genere musicale. Un lavoro quotidiano e di artigianato che si sviluppa in modo organico, seguendo la crescita del progetto e le influenze di ascolti ed esperienze. A giugno 2025 esce il singolo Zagara, mentre dal mese di ottobre apre alcune date del tour di Carmen Consoli. Il 4 novembre esce Telephone Tango, brano che apre la collaborazione dell’artista con la storica etichetta discografica indipendente Carosello Records. Il 30 gennaio esce il nuovo singolo La casa dei miei nonni.

