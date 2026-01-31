“Supernova”: il nuovo album di Mobrici è un tributo agli Oasis

Share

Dopo aver dato inizio al 2026 con il suo ultimo singolo “ASTRI”, anticipato da “CHE SERATA STUPIDA” e “CON LA LINGUA”, in attesa dell’imperdibile ritorno live l’11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano, MOBRICI torna con “SUPERNOVA” (https://epic.lnk.to/Supernova; Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia), il suo nuovo album, fuori ovunque.

“Ho scelto di chiamare questo album “Supernova”, perchè – racconta Mobrici – da un lato è un tributo ai fratelli Gallagher, magici testimoni del mio risveglio artistico; dall’altro, è la metafora perfetta di quello che ho vissuto. La Supernova è il momento di massima espansione di una stella: una deflagrazione che segna la fine di un capitolo e, contemporaneamente, per me, l’inizio di una nuova era musicale.”

“SUPERNOVA” nasce nel momento in cui qualcosa si rompe e, invece di spegnersi, prova a restare accesa. Non racconta la fine delle cose, ma quello che succede subito dopo, quando si va avanti anche senza risposte e senza una direzione chiara, come se ci si muovesse per inerzia, seguendo luci lontane. È il racconto di una fase fragile, dove il disorientamento convive con il bisogno di cambiare, di sentire ancora. Le canzoni si muovono in uno spazio sospeso, come corpi che cercano una traiettoria, in cui non tutto è chiaro ma tutto è vero.

Il disco attraversa relazioni che non funzionano, notti che si allungano oltre il necessario e città che sembrano stringere invece di accogliere. Ne esce una solitudine che non è mai davvero individuale, ma condivisa, quasi collettiva. I personaggi si muovono ai margini, soli anche quando sono in due, a metà tra il desiderio di sparire e la paura di farlo fino in fondo, incastrati in giorni che non riconoscono più come propri.

L’amore non arriva mai come una risposta, né come una promessa definitiva. È piuttosto una direzione provvisoria, qualcosa che orienta senza risolvere, che tiene in piedi mentre tutto resta instabile. La solitudine non è una mancanza da colmare, ma uno spazio da abitare: un punto zero da cui imparare a guardarsi meglio, senza filtri, con una lucidità nuova.

L’ironia resta una linea sotterranea che attraversa tutto il racconto, capace di smussare anche i passaggi più esposti. SUPERNOVA si muove così nello spazio di chi è in bilico, di chi non ha risposte ma continua a restare nella domanda, di chi si incrina e, invece di sparire, prova a fare luce. Non è un disco che promette soluzioni, ma presenza, attenzione. E ricorda che, a volte, restare ancora un po’ è già un gesto minimo, silenzioso, di resistenza.

Ma non solo nuova musica: dopo oltre due anni lontano dai palchi, MOBRICI tornerà live mercoledì 11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano. L’annuncio del ritorno dal vivo è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, che hanno subito dimostrato tutto il loro affetto e la voglia di rivedere l’artista sul palco. Non un semplice concerto, ma un momento in cui ritrovarsi, cantare insieme e lasciarsi attraversare dalle canzoni che hanno segnato il suo percorso, dai brani più amati alle pagine più recenti della sua discografia.

Le prevendite sono disponibili online su Ticketone e su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Info biglietti su www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Fin dal debutto solista, l’artista ha saputo tramutare esperienze intime in emozioni condivise: dalla delicatezza di “ANCHE LE SCIMMIE CADONO DAGLI ALBERI” a “GLI ANNI DI CRISTO”, pezzi che hanno dato voce ai dubbi di una generazione. Con questi nuovi singoli conferma la sua cifra stilistica ma compie anche un passo in avanti: la scrittura si fa più immediata e viscerale, capace di mutare tensioni personali in un canto corale che arriva dritto all’ascoltatore.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista, passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.