A pochi mesi dalla scomparsa dell’indimenticato cineasta, esce in stampa – scritto a otto mani da Davide Mancori (da cui parte l’idea nella sua interezza, libro e evento), Rollo Martins, Francesco Romano, Ilaria Zappitelli – “Pennellate di Luce – Un viaggio nel cinema di Sergio Salvati” , affresco che tratteggia vita e carriera di uno fra i più carismatici maestri di Cinema del nostro Tempo..
Alla presentazione dell’opera seguirà la proiezione di un film di Salvati.
Appuntamento a Roma, presso l’ Auditorium Santa Croce in via Guido Reni 5 (a un passo fal MAXXI), ore 17.30.
Conduce Alessandra Battaglia, legge Anita Madaluni, coordinamento tecnico audio-video Giorgio Simoni.
Brindisi a chiusura.
Roma omaggia Pietro Salvati
