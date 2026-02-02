Share

Una canzone dedicata a chi sa proteggere, a chi ci nasconde i mostri e ci chiude gli occhi quando ne abbiamo più bisogno. A chi sa restare, anche nei momenti difficili.

Spalle è il nuovo singolo di Matteo Alieno in uscita venerdì 6 febbraio per Honiro / Island Records (Universal Music Italia).

Qui il link al pre-save: https://island.lnk.to/Spalle

Un brano intimo e poetico, da cui lasciarsi abbracciare dolcemente, ultima anticipazione dell’album del cantautore romano in arrivo in primavera e che sarà presentato live in due date speciali: mercoledì 29 aprile al Monk a Roma e giovedì 7 Maggio all’Arci Bellezza a Milano.

“Spalle” parla di quello che oggi penso sia l’amore: guardarsi le spalle, distrarsi dal mondo pericolosissimo in cui ci troviamo. È chiudersi gli occhi, addormentarsi, racconta l’artista.

Un ringraziamento a chi ci permette di ritrovare la leggerezza nel vivere, a chi ci fa scudo e ci protegge dalle tempeste della quotidianità, quelle più grandi ma anche – e forse soprattutto – quelle più piccole e insidiose: le indecisioni quotidiane, i problemi spesso inutili che ci attanagliano facendoci affogare nel più classico dei bicchieri d’acqua.

Spalle è una ballad à la Badly Drawn Boy romantica ma mai stucchevole, immediata e toccante, che sonoramente omaggia la musica inglese tanto amata da Matteo e dal suo sodale Luca Caruso (qui sia co-autore che co-produttore).

Un grazie in musica e parole a chi sta dietro e mai davanti. Perché quando si decide di guardare le spalle a qualcuno, si è consapevoli che forse la persona che si sceglie di proteggere non saprà mai di questo gesto. E questo lo trasforma in un atto d’amore disinteressato e volontario, semplice ma nascosto, proprio per questo ancora più speciale e prezioso.

Con Spalle Matteo Alieno svela una nuova sfaccettatura della sua anima, che nella musica si mette a nudo con un coraggio e una trasparenza tenera e rara.

Dal graffiante e libertario grido punk rock di Per la nostra età, alla morbida e penetrante Chi Vince Che Vince?, dalla scanzonata e malinconica storia di amicizia di Piselli all’impacciato desiderio di liberarsi da pressioni e aspettative di Ansia, con i suoi pezzi Matteo sa infatti prendere per mano chi lo ascolta e aprirgli le porte del suo mondo, condividendo i suoi pensieri e le sue emozioni, anche quelli più difficili da confessare ad alta voce.

Perché in fondo la musica è bella proprio per questo: per sentirsi vicini e combattere insieme le nostre vite pesanti, una canzone alla volta.

CREDITI

Scritto da

Matteo Alieno

Luca Caruso

Prodotto da

Matteo Alieno

Luca Caruso

Mixato da Luca Caruso

Master di RedRedPaw Mastering

Cover:

Foto di Benedetta Pionati

Direzione Artistica di Tommaso Arnaldi

TESTO

Rido ma mi trattengo

Perché in questo momento

Forse sono contento

Io la vita la aspetto

Ma così me la perdo

Passa senza di me

Tranne quando parlo con te

Mi distrai

Come fai?

Tu

Che mi nascondi

Tutti i mostri

E mi guardi le spalle

Nei brutti momenti

Mi chiudi gli occhi

Mi addormenti

Piangi però ti copri

Perché in questi giorni

Forse siamo contenti

Le nostre vite pesanti

Non appena le guardi

Ti serve un caffè

Ma che merda che è

Mi distrai

Come fai

Tu

Che mi nascondi

Tutti i mostri

E mi guardi le spalle

Nei brutti momenti

Mi chiudi gli occhi

Mi addormenti

Vorrei restare

Con te

Per sempre anche se

Non esiste

BIO

Autore, produttore e polistrumentista, Matteo Alieno, al secolo Matteo Pierotti, romano classe 1998, si avvicina alla musica da bambino, e diventa subito il suo gioco preferito. Nel 2019 esce il primo singolo, “Non Mi Ricordo”, che cattura l’attenzione diventando la sigla di un programma di RDS. Nello stesso anno è vincitore del contest 1Mnext del Primo Maggio mentre a ottobre 2020 è la volta del primo album “Astronave” (Honiro), accolto dalla stampa e dagli addetti ai lavori come uno dei migliori esordi dell’anno. A dicembre 2022 esce il suo secondo disco, “ALIENI” che contiene anche uno dei suoi singoli più apprezzati, “Più o meno”. L’anno successivo partecipa alla 17esima edizione di XFactor arrivando al quinto live. Segue un tour nel 2024, che passa da Largo Venue (Roma) e Santeria (Milano). Durante questo periodo pubblica il singolo “Normale”, prodotto da Motta, e apre il concerto di Gazzelle al Palalottomatica (Roma). Il 24 gennaio 2025 esce per Honiro/Island Records (Universal Music Italia) il singolo “Per la nostra età”, l’11 aprile la nuova canzone “Chi Vince Che Vince?”, il 30 maggio è la volta di “Piselli” e il 27 giugno di “Ansia”, insieme alla versione acustica di “Normale”. Il 6 febbraio esce “Spalle”, ultima anticipazione dell’album in arrivo in primavera.

