Anticipato da alcuni indizi condivisi nei giorni scorsi sui social, Roshelle annuncia il nuovo singolo “L’origine del mondo”, in uscita venerdì 6 febbraio per BMG e disponibile da ora in pre-save (http://roshelle.lnk.to/originedelmondo).

Con “L’origine del mondo” la cantautrice torna a più di due anni di distanza dalle scene per aprire un nuovo capitolo del suo percorso artistico: una vera e propria rinascita emotiva e creativa, in cui ciò che è stato si frantuma per lasciare spazio a una nuova pienezza.

«La nascita della nuova stagione ha lacerato ed esploso i bordi del contenitore in cui abitava quella precedente. Le mie abitudini sono cambiate, le stanze in cui penso non sono più le stesse. Il mio cuore oggi è pieno, al posto di sentirsi un barattolo vuoto in cerca del suo coperchio. ‘L’origine del mondo’ è il big bang, è la colonna sonora di un giorno di nebbia fittissima in cui poi spunta il sole e me lo godo. Questa canzone è una piccola porta che affaccia sull’universo infinito, ci si tuffa senza indecisioni e lo abbraccia» – Roshelle.

La canzone si compone strumento dopo strumento fino a raggiungere un apice sonoro vibrante, per poi tornare all’essenza spogliandosi lentamente di tutto ciò di cui si era vestita. Un movimento ciclico che riflette il senso stesso del brano: nascita, esplosione, creazione di nuovi mondi.

“L’origine del mondo” fa da big bang al nuovo progetto di Roshelle: apertura e insieme epilogo del suo primo album di inediti “Mangiami pure”, in uscita il 27 marzo per BMG, con la direzione artistica di Tommaso Ottomano. Un percorso sonoro che introduce una Roshelle inedita, in una veste estetica e musicale più consapevole.

Comunicato Stampa: Goigest