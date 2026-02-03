Lorenzza torna con il nuovo EP “A Loren2za”

Share

Il punto esatto in cui Lorenzza smette di spiegarsi e rivendica, una volta per tutte, la propria voce, il proprio spazio, la propria identità.

Lo ha annunciato ieri con un trailer pubblicato sui suoi profili social: “A Loren2za” (Sugar Music), il suo nuovo EP, sarà fuori ovunque l’11 febbraio alle ore 18.00, anticipato dal singolo “Only”, in uscita questo mercoledì 4 febbraio alle ore 18.00.

Il concept del progetto emerge in modo chiaro già dal trailer di annuncio (https://www.instagram.com/p/DUOAn-fiIx4/). Ambientato in un confessionale, Lorenzza racconta di come negli anni non si sia sentita ancora capita. Il prete le chiede se c’è qualcuno che la conosce davvero, e la risposta non arriva a parole, ma per immagini: la famiglia, la casa, le origini.

«Questo EP è una preghiera che ho fatto a me stessa in un momento in cui avevo bisogno di farmi forza, di ricordarmi chi sono, cosa mi ha portata fin qui e quali sono i miei motivi. Dentro ci sono tutti i miei lati, anche quelli che non avevo mai mostrato prima e che le persone ancora non conoscevano. Ho voluto raccontare me stessa in modo sincero, come ho sempre fatto nel mio rap: ho parlato di ciò che sono, delle mie esperienze e anche di aspetti nuovi, mai affrontati prima. Ci sono brani più intimi, altri che toccano temi inediti per me e anche momenti più leggeri e frivoli. In fondo, è proprio questo: una preghiera rivolta a me stessa», spiega l’artista.

Non a caso, “A Loren2za” è un EP dedicato a se stessa. Il nome ritorna più volte, come un mantra, come una presa di posizione. Trasforma l’EP in una lettera personale, un atto di riconoscimento verso la persona prima ancora che verso l’artista. Un modo per riprendersi, senza delegare più a nessuno il diritto di definirla.

Proprio nel singolo “Only”, l’artista ribadisce un concetto che attraversa tutto il progetto: la consapevolezza della propria unicità. Il brano suona come un promemoria rivolto a se stessa, un atto di auto-riconoscimento più che di affermazione verso l’esterno. “Only” nasce da un’esigenza intima, quella di fare pace con la propria voce e con il proprio percorso, accettandone le fragilità e le contraddizioni.

Accompagnato da un sound acido e dissonante, “A Loren2za” è il suono di chi ce la sta facendo senza dimenticare da dove viene. Un EP che tiene insieme rivalsa e accettazione, rabbia e maturità, strada e identità. Lorenzza torna per ricordare a tutti chi è, e perché non potrà mai essere confusa con nessun’altra.

Lorenzza Lacerda Campos, conosciuta come Lorenzza, è una giovane e talentuosa rapper italo-brasiliana nata nel 2002 a Bahia, in Brasile, e cresciuta a Pisa. Fin dai primi passi nella musica ha saputo distinguersi per il suo flow potente e autentico, capace di unire grinta e vulnerabilità. Nei suoi testi racconta con lucidità e sensibilità la propria storia: l’infanzia segnata dal trasferimento in Italia, l’assenza del padre, il legame profondo con la madre, ma anche le sfide delle relazioni e la forza delle amicizie vere. Dopo una serie di freestyle che hanno messo in luce la sua scrittura, nel novembre 2024 ha pubblicato con Sugar il suo primo EP, “A LORENZZA”, un progetto che conferma la sua originalità e la sua voce personale. Nel 2025 torna con il singolo “A chi mi ha reso fredda” e collabora con Elodie in “In grado” e con Ariete in “La Distanza” di Golden Years, confermandosi come una delle penne più promettenti e sincere della nuova scena urban. L’artista è tornata a ottobre con il singolo “Cose da fare”, seguito da “Amica sopra al tavolo” feat. Abby 6ix.

