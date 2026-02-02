Spirit De Milan gli appuntamenti della settimana

Share

Febbraio corre veloce e Milano si prepara a diventare sempre più una città in movimento con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: sport, energia, incontro, condivisione. Allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano) quello stesso spirito olimpico si vive ogni settimana in un’altra forma, fatta di musica dal vivo, ballo, racconti e pubblico che si ritrova, si scalda e partecipa. Qui la competizione lascia spazio all’abbraccio, la performance diventa spettacolo e ogni sera è un piccolo evento da vivere fino in fondo.

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

Ingresso gratuito.

Sul palco, come sempre, il cast dei Milano 5.0 e ospiti a sorpresa pronti a dare vita a uno spettacolo fatto di ironia, canzoni e racconti, in un continuo dialogo con il pubblico. Un appuntamento che è ormai un rito, capace di trasformare una sera infrasettimanale in un concentrato di risate ed emozioni condivise.

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO

ore 22.00 – concerto di Geno e i suoi Rockin’ Dudes

Ingresso gratuito.

Carmelo “Geno” Genovese guida la band in un viaggio energico tra rock and roll delle origini, rhythm & blues e boogie, con uno sguardo attento al sound di Chuck Berry. Un concerto viscerale e diretto, che riporta sul palco l’anima più istintiva del rock anni Cinquanta, raccontata da chi quella cultura la conosce e la vive profondamente.

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con Emilio e gli Ambrogio

Ingresso gratuito.

Gaber, Jannacci e i grandi maestri del cantautorato meneghino tornano a vivere tra parole, musica e narrazione, in una forma di racconto semplice e sincera che guarda alle osterie e ai palchi di una Milano che continua a parlare al presente.

VENERDÌ 6 FEBBRAIO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Mary and the Quants

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 7€ per chi viene a cena.

Tra beat italiano e grandi successi da ballare, la serata si trasforma in una festa anni 60 e oltre che prosegue fino a tardi con il dj set in vinile di Mariano Rano, per un viaggio musicale che unisce generazioni diverse sotto lo stesso ritmo.

SABATO 7 FEBBRAIO

ore 22.30 –Holy Swing Night con Swing Faces

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

Formazione guidata dal trombettista Giancarlo Mariani insieme ad alcuni dei nomi più solidi del jazz milanese. Un repertorio che affonda nelle radici dello swing e del jazz classico, pensato per far battere il piede e riempire la pista, in un dialogo continuo tra palco e ballerini che prosegue anche dopo il concerto con il dj set swing con Leo Fox.

DOMENICA 8 FEBBRAIO

ore 12.30 – apertura porte per il pranzo

Prenotazioni su https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

ore 15.30 – Hot Jazz Club con Spirit Hot Four

Ingresso gratuito.

Un tuffo nel jazz delle origini tra tromba, clarinetto, banjo e tuba, in un’atmosfera che invita a fermarsi, ascoltare e lasciarsi trasportare.

ore 18.30 – concerto di Basset

Ingresso gratuito.

Duo folk canadese capace di creare un’intimità rara. Voci armonizzate, testi profondi e arrangiamenti essenziali costruiscono un live sincero e avvolgente, che parla di viaggi, trasformazioni e crescita personale, con un calore capace di conquistare anche chi ascolta per la prima volta.

ore 21.30 – Spirit in Blues con Lakeetra Knowles

Ingresso gratuito.

Nata in Arkansas e cresciuta tra gospel, soul e blues, Lakeetra porta sul palco un progetto che unisce queste radici a un suono moderno e potente, costruito insieme ad alcuni dei migliori musicisti della scena italiana. Un concerto intenso e coinvolgente, che fonde blues, soul e funk e regala alla domenica sera un finale carico di energia ed emozione.

Con i suoi 1500 mq, lo Spirit De Milan custodisce un’atmosfera vintage unica. Aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 all’01:00 (fino alle 02:30 il venerdì e il sabato), il locale è il punto d’incontro per musica dal vivo, risate e divertimento.

Ma non solo: è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese! Per provare i deliziosi piatti della “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato. Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

Nato da un’idea di KLAXON srl, studio di progettazione attivo dal 2000 nel settore dell’exhibition design e ideatore del festival SWING’N’MILAN, il progetto SPIRIT DE MILAN ha l’obiettivo di creare esperienze tematiche immersive per i partecipanti.

Oltre a essere un vivace punto di riferimento per eventi culturali, Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale. La tessera annuale, facoltativa e valida fino al 31 dicembre, ha un costo di 15 euro. I soci possono beneficiare di riduzioni sulle serate a pagamento, partecipare a eventi esclusivi e sostenere la web radio Spiritophono (www.spiritophono.it).

