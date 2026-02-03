Dreaming San Marino Song Contest dal 12 al 15 febbraio

Share

Dal 12 al 15 febbraio 2026 si terrà lo Stage & Live Academy (LA) del Dreaming San Marino Song Contest, fase centrale del percorso di selezione che segue la fase di “Casting” e che sarà dedicata alla preparazione e alla valutazione degli artisti ammessi.

Allo Stage & Live Academy (LA) accedono 27 nazioni, per un totale di 240 artisti. Un risultato che Media Evolution accoglie con soddisfazione, evidenziando la qualità delle proposte selezionate e la significativa presenza di artisti internazionali.

“La qualificazione di 27 nazioni e 240 artisti alla fase Stage & Live Academy conferma la solidità e l’attrattività internazionale del progetto. La qualità artistica emersa e la varietà delle provenienze rappresentano una fotografia autentica della musica contemporanea, capace di attraversare confini e linguaggi.

San Marino si prepara ad accogliere una comunità artistica globale presso la Sala Polivalente – Auditorium Little Tony di Serravalle, trasformandosi in un punto di incontro tra culture, professionisti e nuove visioni musicali. Un risultato che testimonia una presenza reale e credibile sul territorio mondiale, costruita attraverso la competenza e la costanza”, dichiara Media Evolution.

Le nazioni qualificate alla fase dello Stage & Live Academy (LA) sono: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

L’Academy è finalizzata a preparare i partecipanti per l’esibizione cruciale davanti alla Giuria di esperti. L’intero programma sarà diviso in 8 sessioni (LA), ciascuna composta da 30 concorrenti.

L’obiettivo è selezionare i migliori: da ognuna delle 8 sessioni, 5 concorrenti otterranno il pass per le semifinali. Questo porterà ad avere un totale di 40 artisti ammessi alle due Semifinali (20 per ciascuna Semifinale).

Il calendario dettagliato di tutte le sessioni sarà deciso da Media Evolution (ME) e verrà tempestivamente comunicato ai concorrenti tramite pubblicazione sul Sito ufficiale del “Dreaming San Marino Song Contest”, nella sezione dedicata “Stage & Live Academy”.

Il San Marino Song Contest svela le novità della sua nuova edizione.



Le semifinali saranno trasmesse il 4 e 5 marzo su San Marino RTV canale unico 550, ciascuna con 20 concorrenti provenienti da “Dreaming San Marino Song Contest”, e la Finalissima il 6 marzo 2026, con la conduzione di Simona Ventura in diretta sempre su San Marino RTV con 10 concorrenti finalisti emergenti e 10 big in gara.

Denny Montesi, amministratore unico di Media Evolution, è stato nominato Head of Delegation per l’Eurovision Song Contest. Sarà affiancato da Valentina Monetta, artista sammarinese che ha rappresentato San Marino all’Eurovision quattro volte, in veste di Ambassador. La coppia sarà responsabile di guidare la delegazione sammarinese all’Eurovision Song Contest e di promuovere il talento artistico della Repubblica di San Marino a livello internazionale.

SAN MARINO SONG CONTEST

