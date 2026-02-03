Premio Lunezia Sanremo 2026

Premio Lunezia per Sanremo 2026 fai il tuo pronostico e vinci

Redazione 3 Febbraio 2026


Premio Lunezia per Sanremo 2026: fai il tuo pronostico e vinci due posti in prima fila e l’accesso all’after-show nella prossima edizione del Premio Lunezia.

Come tradizione durante il Festival di Sanremo, la Commissione del Premio Lunezia, formata da esperti e critici riconosciuti, destinerà a uno dei Big in gara il Premio Lunezia per Sanremo 2026. Vinto lo scorso anno da Simone Cristicchi. La finalità del premio è quella di valorizzare l’aspetto letterario nella canzone italiana. E’ dunque destinato a premiare le qualità letterarie dei testi delle canzoni in gara.

Il conferimento avverrà come di consueto dopo la pubblicazione ufficiale dei testi delle canzoni in gara su Tv Sorrisi e Canzoni, momento cruciale per la valutazione del valore letterario delle opere.

Per l’edizione 2026 il Premio Lunezia coinvolge direttamente il pubblico con un concorso aperto a tutti: chi riuscirà a pronosticare correttamente l’artista che riceverà il riconoscimento avrà diritto a due posti in prima fila per la serata finale del Premio Lunezia 2026 e la cena con gli artisti e lo staff. Il Premio Lunezia nato nel 1996 è un punto di riferimento per la valorizzazione della canzone d’autore in Italia e si svolge ogni anno solitamente nel mese di Luglio.

Per esprimere il proprio pronostico, cliccare sul seguente link:

https://forms.gle/xonBt9ESXUox6SQq5

Il pronostico potrà essere espresso in modo gratuito sino alla mezzanotte del 15 febbraio 2026. Chi indovinerà per primo riceverà il premio in palio. A parità di preferenza espressa farà fede la data e l’ora dell’invio del modulo online in cui viene espresso il pronostico.

Il Premio Lunezia per Sanremo è un prestigioso riconoscimento conferito durante il Festival di Sanremo. È il momento in cui vengono portate alla luce le parole contenute nelle melodie. Ed è il luogo in cui la tradizione della musica popolare, la musica Pop, si sposa con la dimensione della poesia.

Comunicato Stampa: Elena Torre


