“Piccola” il nuovo singolo di Deddè

Da venerdì 6 febbraio sarà disponibile ovunque “Piccola” (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo singolo firmato da Deddè che torna dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2025.

“Piccola” – prodotto da heysimo – è un naturale prosieguo di “Ddoje Criature”, il brano con cui Deddè ha gareggiato fra i 24 selezionati all’ultima edizione di Sanremo Giovani.

L’infanzia e le immagini quotidiane rimangono al centro della narrazione di “Piccola” con un filo conduttore che porta i ricordi personali ad essere i protagonisti dei testi di Deddè, esplorando anche la fragilità e la delicatezza delle relazioni in bilico.

Intimo ma diretto, anticipato da un reel pubblicato dall’artista sui suoi profili social che ne dà un primo assaggio, “Piccola” arriva dritto al cuore mescolando il pop contemporaneo alle immancabili incursioni in dialetto. Una caratteristica dell’anima partenopea di Deddè che affonda le sue radici nella cultura napoletana e che diventa parte della sua cifra stilistica, forte della sua scrittura autentica e allo stesso tempo profondamente emotiva.

Deddè prosegue il suo percorso di crescita artistica e personale, mostrando sempre più tasselli della sua musica e del suo carattere, dove la memoria diventa racconto e si distingue in un panorama dove trova spazio una delle voci emergenti più sincere e autentiche del momento.

Gabriele Giuseppe Mazza, in arte Deddè, è un giovane cantautore nato a Torre del Greco (Napoli) nel 2005. Fin da bambino si avvicina alla musica, esplorando diversi strumenti prima di scoprire nella voce il suo mezzo espressivo più autentico. Cresciuto tra le radici e la cultura campana, inizia a scrivere i primi brani a soli 12 anni, unendo urban e pop con il calore delle sue origini. Lo studio di chitarra e batteria accompagna la sua crescita artistica e lo aiuta a sviluppare uno stile personale. Nel 2024 pubblica “Vicoli di Napoli”, omaggio alla sua città e manifesto della sua poetica: fondere sonorità contemporanee e immagini della tradizione partenopea. Nello stesso anno partecipa ad Amici di Maria De Filippi con l’inedito “Periferia”, ottenendo ottimi consensi. Nel 2025 esce “D’estate”, che segna un’ulteriore maturazione del suo linguaggio, diretto ed emotivo. Con autenticità e sensibilità, Deddè si impone come una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena italiana, capace di fondere modernità e radici con naturalezza.

