“La Volta Buona”: Gli ospiti della settimana su Rai1

Nuova settimana di programmazione per “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio, alle 14.00 su Rai 1.

Tra gli ospiti, Claudio Cerasa, direttore de” Il Foglio” e firma tra più autorevoli del giornalismo italiano, che proporrà una riflessione sul modo in cui viene raccontata l’attualità, anche alla luce delle analisi sviluppate nel suo ultimo libro “L’antidoto”, un invito a superare la retorica del declino con uno sguardo fondato sui dati. Altro ospite, Massimo Gramellini, giornalista e scrittore, ogni mattina in prima pagina sul Corriere della Sera con la rubrica “Il Caffè”, e in tutte le librerie con “L’amore è il perché”.

Diego Dalla Palma, “look maker” esperto della bellezza e del make-up, si racconterà in una veste inedita, quella di protagonista di un tour teatrale con il monologo “Perché no?”.

Aspettando Sanremo,”La Volta Buona” dedicherà una puntata speciale alla cantante Iva Zanicchi. Insieme a lei Tommaso Zorzi, Barbara Bouchet e Samuel Peron, si racconteranno tra musica, televisione e ricordi legati al Festival.

Di relazioni familiari, eredità artistiche e storie che attraversano le generazioni, parleranno Marianna Morandi e Mauro Pica, figlio di Claudio Villa. Con uno sguardo costante su Sanremo, tra analisi, curiosità e commenti interverranno anche Giancarlo Magalli e Antonella Elia.

Non mancheranno, infine, le rubriche più seguite dal pubblico dedicate al benessere e all’alimentazione, con gli interventi del professor Giorgio Calabrese e del dottor Matteo Bassetti.

