Norah Jones e Joshua Homme in una nuova versione di “Something’ stupid”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

La cantautrice e musicista Norah Jones, vincitrice di 10 Grammy Awards, ospiterà Joshua Homme dei Queens of the Stone Age nella puntata del 10 febbraio del suo acclamato podcast Norah Jones is Playing Along. Durante questa intima sessione, i due celebri musicisti si scambieranno opinioni e racconti sulle loro diverse carriere e sui loro processi creativi. Oltre alla discussione, l’episodio sarà una vera delizia per gli ascoltatori, poiché Jones e Homme entreranno in studio per eseguire una serie di arrangiamenti musicali unici.



Tra i momenti salienti della collaborazione troviamo interpretazioni essenziali e accattivanti di diversi classici dei Queens of The Stone Age: “Kalopsia”, “Make It Wit Chu” e la profonda “This Lullaby”. Il duo esegue anche una cover tenera e accattivante di “SOMETHING’ STUPID”, scritta da C. Carson Parks e resa famosa dalla versione duetto padre-figlia di Frank e Nancy Sinatra, disponibile in streaming da oggi.



Norah Jones is Playing Along è distribuito da iHeartPodcasts ed è disponibile sull’app iHeartRadio e su tutte le piattaforme di podcast. Ogni episodio offre uno sguardo intimo nella mente degli artisti più creativi di oggi, mentre Norah chiacchiera con loro della vita, della musica e dei momenti che li ispirano, condividendo performance a duo delle canzoni dei suoi ospiti, brani preferiti dai fan tratti dal suo repertorio, cover e persino canzoni scritte sul momento. Nuovi episodi disponibili ogni martedì, con gli episodi precedenti già disponibili per essere ascoltati.

Comunicato Stampa: Raffaella Leva