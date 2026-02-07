Roshelle: Online in videoclip di “L’Origine del mondo”

Share

“L’origine del mondo”, il nuovo singolo della cantautrice Roshelle fuori oggi per BMG, è anche un videoclip disponibile da ora su YT (https://youtu.be/ffanlW6rVTk?si=fB3NH2CBR1ox7bY9).

Il video, diretto da Tommaso Ottomano, costruisce un immaginario intimo e sospeso, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a dissolversi. La scena è dominata da una casa in miniatura, uno spazio domestico fragile e simbolico che prende vita attraverso trasformazioni visive e percettive. Roshelle la attraversa con gesti misurati, abitando ogni stanza come un frammento emotivo: gli oggetti si animano, le proporzioni si alterano e le superfici mutano, suggerendo un processo di costruzione e ricostruzione interiore. L’estetica, curata e cinematografica, accompagna lo spettatore in un viaggio delicato tra solitudine, curiosità e immaginazione, lasciando affiorare più domande che risposte.

“L’origine del mondo”, che segna il ritorno di Roshelle a più di due anni di distanza dalle scene, anticipa il suo primo album di inediti “Mangiami pure”, in uscita il 27 marzo per BMG. Un percorso sonoro che introduce una Roshelle inedita, in una veste estetica e musicale più consapevole.

Comunicato Stampa: Goigest