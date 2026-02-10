Claudio Baglioni, “GrandTour LA VITA È ADESSO”

Share

Claudio Baglioni – ph.toni thorimber

L’itinerario del viaggio del “GrandTour LA VITA È ADESSO” di CLAUDIO BAGLIONI – il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” – si completa con l’annuncio delle due suggestive tappe al Teatro del Perdono de L’AQUILA il 30 agosto e alla Trentino Music Arena di TRENTO il 2 settembre.

Il Teatro del Perdono, di fronte alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio è il fulcro della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila, dichiarata nel 2019 Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Alla Trentino Music Arena un palco immerso nella natura è circondato dalle maestose montagne trentine che disegnano uno scenario unico e spettacolare.



Da fine giugno fino a metà settembre 2026, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” si svilupperà in 40 incantevoli luoghi, numero simbolico che celebra il 40° anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese.Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor.

Questo viaggio non poteva che prendere il via in un luogo iconico come Piazza San Marco a Venezia, in apertura del prestigioso Festival della Bellezza, segnando così un debutto storico per l’Artista.

Il percorso poi seguirà itinerari di grande interesse culturale e di valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo.

Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spiritodei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva. Le città d’arte disseminate nella Penisola diventavano tappe fondamentali per comprendere le radici della civiltà europea e lasciarsi ispirare dalla sua grandezza.

Piazza San Carlo a Torino è la stupenda destinazione finale del “Grandtour”: il cuore storico e sociale del capoluogo piemontese ospiterà il concerto di chiusura, al termine del viaggio nei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano.

Il “GrandTour LA VITA È ADESSO” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l..

Queste le date:

29 giugno 2026 VENEZIA, Piazza San Marco – Festival Della Bellezza

30 giugno 2026 VENEZIA, Piazza San Marco – Festival Della Bellezza

2 luglio 2026 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

3 luglio 2026 CODROIPO (UD), Villa Manin

4 luglio 2026 MAROSTICA (VI), Piazza Castello

5 luglio 2026 ESTE (PD), Castello Carrarese

7 luglio 2026 PISTOIA, Piazza Duomo

8 luglio 2026 GENOVA, Arena Del Mare – Porto Antico

9 luglio 2026 SORDEVOLO (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II

11 luglio 2026 CERNOBBIO (CO), Villa Erba

13 luglio 2026 BERGAMO, Arena Fiera

15 luglio 2026 SPOLETO (PG), Piazza Duomo

16 luglio 2026 FIRENZE, Le Cascine – Prato Delle Cornacchie

17 luglio 2026 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina

20 luglio 2026 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi

21 luglio 2026 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi

23 luglio 2026 SIRACUSA, Teatro Greco

24 luglio 2026 SIRACUSA, Teatro Greco

26 luglio 2026 AGRIGENTO, Live Arena

27 luglio 2026 AGRIGENTO, Live Arena

28 luglio 2026 PALERMO, Teatro Di Verdura

29 luglio 2026 PALERMO, Teatro Di Verdura

31 luglio 2026 TAORMINA (ME), Teatro Antico

1°agosto 2026 TAORMINA (ME), Teatro Antico

4 agosto 2026 ALGHERO (SS), Anfiteatro Ivan Graziani

5 agosto 2026 CAGLIARI, Arena Fiera Della Sardegna

16 agosto 2026 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini

17 agosto 2026 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

19 agosto 2026 TERMOLI (CB), Arena Del Mare

20 agosto 2026 BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello

21 agosto 2026 FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia

22 agosto 2026 APRICENA (FG), Cava Dell’Erba

24 agosto 2026 CIRO’ MARINA (KR), Arena Saracena

25 agosto 2026 ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello

26 agosto 2026 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri

27 agosto 2026 PAESTUM (SA), Arena Dei Templi

29 agosto 2026 LANCIANO (CH), Parco Delle Rose

30 agosto 2026 *L’AQUILA, Teatro del Perdono

1°settembre 2026 PARMA, Parco Ducale

2 settembre 2026 TRENTO, Trentino Music Arena

3 settembre 2026 BRESCIA, Piazza Della Loggia

5 settembre 2026 CERVERE (CN), Anfiteatro Dell’Anima

6 settembre 2026 VIGEVANO (PV), Castello Sforzesco

9 settembre 2026 MACERATA, Sferisterio

10 settembre 2026 MACERATA, Sferisterio

12 settembre 2026 CASERTA, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone

13 settembre 2026 CASERTA, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone

18 settembre 2026 TORINO, Piazza San Carlo

*La data di apertura delle prevendite per i biglietti del concerto de L’Aquila verrà comunicata a breve.

I biglietti per la tappa di TRENTO del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.,saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, mercoledì 11 febbraio, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e dalle ore 14.00 di giovedì 12 febbraio su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Così come il Grand Tour trasformava profondamente chi lo intraprendeva, anche questi concerti scriveranno pagine indelebili sia per l’Artista, che si racconterà con la sua musica sui palchi immersi nella meraviglia di questi luoghi, sia per chi vi parteciperà, condividendo quei momenti unici, capaci di unire le persone e di creare ricordi incancellabili.

In questo “GrandTour”, Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” – interpreta, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.

Il “GrandTour” ha debuttato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale dell’isola siciliana, un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia.

La straordinaria esperienza live del “GrandTour LA VITA È ADESSO” è il culmine delle iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e il leggendario 40° anniversario de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” che, pubblicato l’8 giugno 1985, ha segnato un’epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.

SONY MUSIC ITALY ha proposto un progetto discografico unico, disponibile dal 6 giugno – in doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos – un remake de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” (https://bio.to/lavitaeadesso) che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi.

Questa nuova edizione è stata realizzata da Claudio Baglioni insieme a una formazione di 20 musicisti e coristi presso i Forum Studios di Roma.

L’album è disponibile in doppio vinile nei seguenti 4 formati e in cd:

· Doppio LP nero 180 gr numerato con booklet di 16 pagine

in esclusiva per Sony Music Store

· Doppio LP nero 180 gr con booklet inserito nei cofanetti super deluxe

“LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”

pubblicati da Edizioni Curci in edizione limitata (1000 pezzi)

· Doppio LP bordeaux 140 gr con booklet di 16 pagine

· Doppio LP verde 140 gr con booklet di 16 pagine

· CD con booklet di 20 pagine

La tracklist del progetto discografico è composta dalle 10 tracce dell’album del 1985 e dal brano inedito “IL SOGNO È SEMPRE”, che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai. La scelta di realizzare il pezzo con un’orchestra sinfonica – l’Orchestra Italiana del Cinema – e un coro lirico – il Coro Giuseppe Verdi – intende classicizzarlo in un inno all’ideale, alla speranza, all’avvenire, valorizzandone ulteriormente il significato e mantenendone viva la sua essenza.

Tracklist “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”

1) Un nuovo giorno o un giorno nuovo

2) L’amico e domani

3) Uomini persi

4) La vita è adesso

5) Tutto il calcio minuto per minuto

6) Andiamo a casa

7) Amori in corso

8) E adesso la pubblicità

9) Un treno per dove

10) Notte di note, note di notte

11) Il sogno è sempre

La cover e i booklet di questo progetto discografico ripercorrono la narrazione che collega passato, presente e futuro, attraverso il concept e le foto scattate in studio, durante le registrazioni dell’album, dal reporter, ritrattista, fotografo e art director di fama internazionale TONI THORIMBERT, che firmò anche l’iconica copertina e il corredo fotografico della pubblicazione del 1985.

Questo lavoro discografico è affiancato dal cofanetto super deluxe “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” (https://www.edizionicurci.it/lvea), ideato e realizzato da EDIZIONI CURCI – in edizione limitata di mille copie numerate – ordinabile negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi.

Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di EMILIANO PONZI, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani: un raffinato coffee table book, di grande formato (31,5×31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni de “LA VITA È ADESSO” trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.

Ogni illustrazione è un invito a riscoprire lo spirito dell’album che, intercettando i sogni dell’Italia degli anni Ottanta, giunge ai nostri giorni con la stessa e intatta capacità di parlare ancora al cuore di tutti.

Un oggetto da collezione in edizione lusso, in cui le figurazioni di Emiliano Ponzi si accostano a frasi estratte dalle composizioni in un armonico flusso emotivo. La creazione di quadri istantanei che raccontano relazioni, sentimenti, gesti e fatti di vita quotidiana, in bilico tra desideri e ricordi.

Durante il “GrandTour LA VITA È ADESSO” le tavole di Ponzi prendono vita grazie a immagini evocative che scorrono sullo sfondo della scena. Un raffinato dialogo di colori, luci e grafiche in movimento esaltano la forza simbolica e poetica dei brani indimenticabili dell’Artista e la sequenza delle illustrazioni crea paesaggi emotivi unici.

Il cofanetto include inoltre la versione del doppio vinile nero (180 gr), comprensivo di booklet, de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” nella nuova edizione con cui Sony Music Italy celebra i 40 anni di questo album.

Impreziosisce il progetto editoriale una cartolina d’autore, siglata da Claudio Baglioni, in cui il tratto di Emiliano Ponzi s’intreccia con la firma autografa del cantautore, in una simbolica fusione dei due artisti e della loro arte, uniti in un messaggio di saluto e gratitudine verso il pubblico di ascoltatori.

