Tommaso Paradiso annuncia “Casa Paradiso Sanremo Edition”, la nuova versione del disco “Casa Paradiso” – pubblicato lo scorso novembreper Columbia Records/Sony Music Italy – in uscita venerdì 27 febbraio 2026, già disponibile in preorder, contenente la canzone “I romantici” in gara al 76° Festival di Sanremo.
Album che osserva il presente e raccoglie storie, nostalgie e desideri condensati in brani che suonano come stanze abitate, “Casa Paradiso” si arricchisce nella “Sanremo Edition” di una nuova traccia chiave, “I romantici” – scritta da Tommaso Paradiso, Davide Petrella e Davide Simonetta e prodotta da Davide Simonetta, già disponibile in presave – che ne amplia e completa lo spettro emotivo.
Alle porte della partecipazione sanremese, Paradiso si prepara a fare ritorno dal vivo con il tour “TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026”, prodotto da Live Nation, che ad aprile di quest’anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.
I biglietti sono disponibili su livenation.it/tommasoparadiso.
Radio Deejay è la radio partner del tour.
TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026
CALENDARIO
15 aprile – Gorizia – PalaBigot (data zero)
18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT
19 aprile – Roma – Palazzo dello Sport
22 aprile – Milano – Unipol Forum
23 aprile – Torino – Inalpi Arena
25 aprile – Bologna – Unipol Arena
26 aprile – Padova – Kioene Arena
28 aprile – Firenze – Mandela Forum
30 aprile – Napoli – Palapartenope
