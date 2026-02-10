Share

Tommaso Paradiso annuncia “Casa Paradiso Sanremo Edition”, la nuova versione del disco “Casa Paradiso” – pubblicato lo scorso novembreper Columbia Records/Sony Music Italy – in uscita venerdì 27 febbraio 2026, già disponibile in preorder, contenente la canzone “I romantici” in gara al 76° Festival di Sanremo.

Album che osserva il presente e raccoglie storie, nostalgie e desideri condensati in brani che suonano come stanze abitate, “Casa Paradiso” si arricchisce nella “Sanremo Edition” di una nuova traccia chiave, “I romantici” – scritta da Tommaso Paradiso, Davide Petrella e Davide Simonetta e prodotta da Davide Simonetta, già disponibile in presave – che ne amplia e completa lo spettro emotivo.

Alle porte della partecipazione sanremese, Paradiso si prepara a fare ritorno dal vivo con il tour “TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026”, prodotto da Live Nation, che ad aprile di quest’anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.

I biglietti sono disponibili su livenation.it/tommasoparadiso.

Radio Deejay è la radio partner del tour.

TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026

CALENDARIO

15 aprile – Gorizia – PalaBigot (data zero)

18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

19 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

22 aprile – Milano – Unipol Forum

23 aprile – Torino – Inalpi Arena

25 aprile – Bologna – Unipol Arena

26 aprile – Padova – Kioene Arena

28 aprile – Firenze – Mandela Forum

30 aprile – Napoli – Palapartenope

