FUJIIRO: dal 13 febbraio disponibile in radio e in digitale il singolo d’esordio “SIOUX”

“Sioux” è un brano che racconta un percorso di irrequietezza e ricerca interiore, un confronto diretto con il più profondo sé, con la propria ombra e con i demoni interiori, ora abbracciandoli, ora respingendoli. L’inizio della canzone si muove in un’atmosfera western, arricchita da orpelli orientaleggianti, in cui chitarre roboanti e ronzanti dal sapore “tarantiniano” – che richiamano a tratti i Queens of the Stone Age – accelerano i battiti e decostruiscono un tema spagnoleggiante attraverso un uso incisivo di fuzz e distorsioni. Nella prima metà il pezzo segue una struttura “punk”, con ritmiche nervose e un impianto vicino alla forma canzone; nella seconda parte si apre invece ad una lisergica deriva psichedelica. Il cantato procede con un incedere rapido e perentorio, a tratti rappato, mentre il testo si affida ad immagini surreali e riferimenti ancestrali.Spiega la band a proposito del brano:«Sioux è il pezzo che ha segnato, definitivamente, la fine del nostro ex progetto “Malva” per come lo conoscevamo. È da qui che abbiamo iniziato a pensarci all’interno di atmosfere differenti che ci hanno guidato in modo naturale a dar vita a Fujiiro, ed è con questo pezzo che abbiamo deciso di esordire. Sioux nasce musicalmente da un riff veloce, fuzz e psichedelico, da un contesto armonico spagnoleggiante. Da qui ne abbiamo modellato la struttura.È la prima volta che scrivevo (Dario, ndr) un testo esattamente dopo la registrazione della parte musicale, forse è per questo che si tratta di un testo meno “melodico” e più ritmico rispetto a quello che ero abituato a fare. Ricordo le serate in cui mi chiudevo al buio a provare frasi nel nostro studio con la musica che suonava in loop».
BiografiaI Fujiiro nascono ufficialmente nel 2026 a Firenze, dalle ceneri dei Malva, precedente progetto alternative attivo dal 2019. Ritmi spigolosi e atmosfere esotiche ed oniriche, a tratti violente e a tratti distese, caratterizzano il primo disco dei Fujiiro in uscita nell’aprile del 2026 per Overdub Recordings.Il genere della band è difficilmente catalogabile, a tratti ricorda uno Psych Rock contemporaneo di matrice internazionale (King Gizzard and the Lizard Wizard, Tropical Fuckstorm, Queens of the Stone Age), a tratti sono evidenti i rimandi ad una sorta di cantautorato italiano, sensoriale ed onirico (Iosonouncane, Verdena, C.S.I.).I testi ed il cantato in italiano sono irrequieti e tormentati, appoggiandosi su figure archetipiche e immagini simboliche. Il primo disco dei Fujiiro racconta in prima persona i pensieri e le pulsioni di un individuo alla spasmodica e insoddisfatta ricerca di un qualcosa di indefinito, inserito in una società apparentemente fuori dal tempo, a tratti distopica e a tratti spaventosamente contemporanea. Da riferimenti socialmente e culturalmente lontanissimi si arriva ad introspezioni psicologiche senza soluzione di continuità.I Fujiiro cercano di congiungere l’amore per la canzone con l’interesse per la sperimentazione, decostruendo la forma canzone e alternando melodie classiche a cantati frenetici (a tratti “spoken”). I Fujiiro si rivolgono agli amanti dei live e della musica rock trasversale, con uno spiccato interesse per la psichedelia.La band è formata da tre elementi permanenti: Dario Errico è il chitarrista e cantante principale, Lorenzo Niccolai è il chitarrista e “rumorista elettronico”, Andrea Biancotti è il batterista e percussionista. In formazione completa hanno come turnista un bassista (basso elettrico e bass synth).
