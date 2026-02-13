“The Romantic”, il nuovo attesissimo album di Bruno Mars

Share

🔊 Clicca per ascoltare

I traguardi impossibili per Bruno Mars sembrano non finire mai, e neanche gli annunci per i suoi fan. Dopo appena essere stato consacrato come il primo artista ad aver superato i 3 miliardi di stream su Spotify con cinque brani differenti, Bruno Mars, in veste di ambassador del Record Store Day 2026, annuncia gli speciali Listening Celebrations per “The Romantic”, il suo nuovo attesissimo album in uscita venerdì 27 febbraio per Atlantic Records.

Sarà quindi possibile vivere un’esperienza di ascolto esclusiva del nuovo disco giovedì 26 febbraio nei negozi di dischi di tutto il mondo: un’occasione unica pensata per celebrare il ritorno di una superstar vincitrice di 6 Grammy ® Award e condividere la sua musica con altri fan tra omaggi, sorprese e premi dedicati.

In Italia sarà possibile partecipare agli inediti listening party nei seguenti store: Discoteca Laziale (Via Mamiani 62/A, Roma – RM), Dischi Volanti (Ripa di Porta Ticinese 47, Milano – MI), Alta Fedeltà (Via Mazzini 69, Ferrara – FE), Angolo della Musica (Via Leonardo da Vinci 47, Udine – UD), Muzak Dischi (Corso Nizza 27, Cuneo – CN), Semm Music Store & More (Via Oberdan 24/F, Bologna – BO), Symphony (Piazza Cavour 23, Livorno – LI), Disco Shop (Largo Campidoglio 19, Poggibonsi – SI), Maistrello Musica (Via delle Orchidee 6, Rieti – RI) e Sound Garden (Corso Vittorio Emanuele II 110, L’Aquila – AQ).

Il grande fermento per il disco si conferma con il successo globale di “I Just Might”, il singolo apripista di “The Romantic”, che ha debuttato direttamente al primo posto delle classifiche e conquistato in pochi giorni pubblico, radio e piattaforme digitali a livello internazionale, anticipando l’impatto di uno dei progetti più attesi del 2026.

Un risultato che si affianca alla straordinaria performance del catalogo di Bruno Mars e al record appena conquistato: “When I Was Your Man” è il quinto brano dell’artista a superare la soglia dei 3 miliardi di stream su Spotify, accanto a “Die With A Smile”, “Just the Way You Are”, “Locked Out of Heaven” e “That’s What I Like”. Un traguardo mai raggiunto prima da nessun altro artista.

Anche sul palco i numeri sono da record: con il “The Romantic Tour”, che segna il ritorno di Bruno Mars sulle scene dopo una lunga pausa, l’artista ha registrato un successo travolgente, con numerose date sold out in tempi record e il primato di 2,1 milioni di biglietti venduti in un solo giorno. In Italia, il tour farà tappa il 14 e 15 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Comunicato Stampa: Elena Tosi