Mara Sattei pubblica l’album “Che me ne faccio del tempo” con Noemi e thasup

Il tempo che smette di essere urgenza e diventa presenza.

Dopo la cena speciale di domenica, in cui ha avuto modo di far ascoltare il disco in anteprima ad alcuni fan nella suggestiva cornice di un tram ATMosfera a Milano, Mara Sattei pubblica “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” (https://marasattei.lnk.to/CMNFDT; Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori oggi in digitale e disponibile da venerdì 27 febbraio anche nel formato fisico con l’aggiunta di nuove tracce, tra cui il brano sanremese “le cose che non sai di me”.

Accanto alla cantautrice, in questo viaggio, ci sono alcuni degli artisti che l’hanno accompagnata durante questo percorso creativo: Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo accompagnerà Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, con “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Un momento speciale del progetto è la collaborazione con Elisa, presente soltanto nel formato fisico: un incontro artistico potente e inatteso, che arricchisce il disco di una nuova dimensione emotiva.

L’album arriva prima della partecipazione dell’artista alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si inserisce in un momento di forte definizione del suo percorso artistico, confermandola come una delle cantautrici più riconoscibili e trasversali della scena musicale italiana contemporanea. “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato, lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma.

Di seguito la tracklist completa dell’album:

1. “tic tac (intro)”

2. “le cose che non sai di me” – disponibile dal 27 febbraio nel formato fisico

3. “sopra di me”

4. “e chissà se ricordo”

5. “mezzocuore”

6. “ora lo so”

7. “gran rumore” feat. Noemi

8. “everest” feat. thasup

9. “niagara”

10. “abbey road”

11. “giorni tristi”

12. “eravamo un’idea” feat. Mecna

13. “mi penserai” feat. Elisa – disponibile dal 27 febbraio nel formato fisico

14. “freddo dentro” – disponibile dal 27 febbraio nel formato fisico

15. “te ne vai” – disponibile dal 27 febbraio nel formato fisico

16. “mamma (outro)”

Un disco che non ha fretta, che chiede attenzione e nasce per essere attraversato più volte. Per questo il formato fisico conterrà più tracce rispetto al digitale: un gesto consapevole e quasi romantico, un modo per ringraziare chi sceglie di fermarsi, dedicare tempo all’ascolto e vivere il disco come esperienza completa.

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – in doppia versione standard e CD autografato

Formato doppio vinile – in doppia versione standard e autografata

Semplicità, freschezza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei. Iniziata a soli 13 anni, la sua carriera ha già raggiunto 18 dischi di platino e 6 d’oro, grazie a successi fenomenali e collaborazioni prestigiose. Nel suo repertorio spiccano feat memorabili: Spigoli (con Carl Brave e thasup, triplo platino), ALTALENE (con Coez e thasup, triplo platino), Dilemme Remix (con Lous and the Yakuza e thasup, platino), la malinconica Parentesi con Giorgia, e il tormentone estivo LA DOLCE VITA con Fedez e Tananai (sei volte platino). Inoltre, ha partecipato artisticamente al remix di Il mio nome con Ernia. Nel 2023 calca il palco del Festival di Sanremo con Duemilaminuti (doppio platino), e prosegue con i singoli Tasche, Piango in discoteca (oro) e Mare aperto, tutti pubblicati sotto Island Records. Il 2024 la vede inarrestabile: il 19 aprile esce Tempo (All the Things She Said), un audace riadattamento del brano delle t.A.T.u. a cui fa seguito “Solo guai”. A dicembre arriva il progetto Casa Gospel, un album collaborativo con il fratello thasup, che celebra le loro radici musicali e ottiene la certificazione d’oro. Nel 2025, sui social ha stuzzicato i fan con anteprime di tre inediti: “giorni tristi”, “abbey road” ed “e chissà se ricordo”. Il 12 settembre è stato pubblicato “giorni tristi” (Epic Records), segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera, seguito dal singolo “sopra di me”, uscito lo scorso 21 novembre.

