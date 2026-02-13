Lundini, Carlo Amleto e TonyPitony ospiti del “Concertozzo”

Share

Si arricchisce il programma dell’edizione 2026 del CONCERTOZZO, l’evento annuale di Elio e Le Storie Tese ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale. I primi ospiti annunciati e che saliranno sul palco con Elio e le Storie Tese sono Carlo Amleto e Valerio Lundini. Svelati anche i nomi in line up del Concertozzino, dedicato alle performance degli artisti emergenti: KuTso, Pepp1, COMRAD, Planet Butter, La Superluna di Drone Kong (band di Nikki), VIADELLIRONIA, SARAFINE e TonyPitony.

L’evento si terrà per la prima volta a Biella venerdì 26 giugno in Piazza Duomo, con talk, spettacoli, dibattiti e stand informativi a ingresso gratuito, e sabato 27 giugno in Piazza Falcone, con l’iniziale Concertozzino e il vero e proprio CONCERTOZZO.

Valerio Lundini è comico, conduttore e autore televisivo. Fin dai primi anni di carriera collabora come autore in programmi radiofonici e televisivi come “610” e “Programmone e Battute?”, fino a diventare co-conduttore de “L’Altro Festival” e conduttore principale di “Una pezza di Lundini”. Nel 2021 è ospite al Festival di Sanremo e pubblica il suo primo libro, “Era meglio il libro”. Nel 2022 recita nel film “Il più bel secolo della mia vita” e pubblica anche il secondo libro“Foto mosse di Famiglie immobili”. Nel 2024 debutta con il programma “Faccende Complicate”, ora alla seconda stagione, firma poi il podcast “Musica Leggerissima”, accolto con interesse dal pubblico. Attualmente è al lavoro sul suo primo film da regista.

Carlo Amleto è un comico, musicista, cantautore e attore siciliano, che nel 2022 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni a Zelig e a Bar Stella su Rai 2 con il suo format “Tg0”, diventato un tormentone virale. Nel 2023 pubblica il primo album “Facciamo che io ero” e dal 2024 registra oltre 30 date sold out con il tour teatrale“Scherzo numero 1 Opera prima”, oltre a partecipare a programmi TV come “Che tempo che fa”, “LOL Talent” e “Belve”. In radio ha condotto alcuni programmi su Radio 2, oltre ad essere stato ospite fisso di Radio 2 Social Club. Dal 2025 entra nel cast del “GialappaShow” e quest’anno partecipa alla nuova stagione di “LOL: Chi Ride è Fuori”.

Il programma del Concertozzino prevederà una successione di set di artisti poliedrici e progetti trasversali, tra musica, comicità e sperimentazione, a partire dal pomeriggio. In line up KuTso, Pepp1, COMRAD, Planet Butter, La Superluna di Drone Kong (band di Nikki), VIADELLIRONIA, SARAFINE e TonyPitony.

Il CONCERTOZZO è una manifestazione unica che detiene un primato particolare nel panorama italiano e internazionale per ciò che riguarda l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni: è stato infatti proprio il CONCERTOZZO il primo evento al mondo in cui la somministrazione di cibo e bevande durante tutti gli spettacoli è stata affidata a ragazzi autistici che, attraverso le diverse Associazioni dedicate che hanno preso parte all’evento, hanno dimostrato concretamente il significato della parola “inclusione”, occupandosi di uno dei settori più complicati e delicati da affrontare in una manifestazione di questo tipo.

Anche per l’edizione 2026 l’area food sarà capitanata da PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche fondata da Nico Acampora che affianca il progetto dal 2022.

Per l’edizione 2026 i nuovi progetti che il CONCERTOZZO si impegnerà a sostenere sono: CasAUTentica, volto alla ristrutturazione di unità abitative autonome con spazi comuni per favorire crescita e indipendenza, un progetto che va oltre la semplice ricerca di alloggi e mira a creare un futuro concreto per i giovani; Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli (con il Fondo Do.P.O. – Donazione Protesi Ortopediche), che mira a fornire protesi ortopediche personalizzate e altamente tecnologiche sulla base di un progetto riabilitativo adeguato a chi ne ha bisogno, garantendo accesso a cure di alta qualità anche ai più vulnerabili.

Tra gli sponsor già confermati per l’edizione 2026: Trivellato, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz.

La quinta edizione del CONCERTOZZO è prodotta e organizzata da Hukapan e Imarts, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Biella.

Radio ufficiale del CONCERTOZZO sarà anche per l’edizione 2026 Radio Deejay, che trasmetterà l’evento in differita.

Si ringrazia lo studio grafico Jekyll e Hyde, che cura l’immagine di ELIO E LE STORIE TESE.

