A marzo al Teatro Oscar e Teatro degli Angeli con Giacomo Poretti

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Il Teatro Oscar e il Teatro degli Angeli di Milano offrono una ricca programmazione di spettacoli per il mese di marzo. Molti i protagonisti del palinsesto che andranno in scena Giacomo Poretti, Daniela Cristofori, Ippolita Baldini, Laura Valente (ospite di Cristina Dell’Acqua), Saverio La Ruina con la compagnia Scena Verticale, e tanti altri. Tra gli appuntamenti anche una serata in omaggio a Franco Battiato.

Nel mese di marzo è inoltre in programma il nuovo progetto speciale“Atelier Cristofori/Poretti”: tre serate-laboratorio in cui Daniela Cristofori e Giacomo Poretti presentano una selezione di testi inediti, frutto della collaborazione con giovani autori e attori. Un progetto che porta il pubblico nel vivo del processo creativo.

Programmazione spettacoli del mese di marzo 2026:

3 marzo 2026 – Teatro degli Angeli

“Le donne dell’Odissea” (CHE MITO SEI? #2)

/CRISTINA DELL’ACQUA, LAURA VALENTE

Circe, Nausicaa, Calypso, Penelope, Anticlea e le altre donne del mito guidano nel ricco e complesso universo femminile protagonista dell’Odissea. Figure che permettono a Ulisse di trasformarsi per tornare a Itaca e a ciascuno di tracciare una mappa della propria affettività. Come Ulisse ogni essere umano è l’insieme delle proprie relazioni.

5 – 8 marzo 2026 – Teatro Oscar

“Il mare nel cassetto. La via di Franco Battiato”

/SILVIA BOSCHERO, ANAÏS DRAGO, GIUA

Chi sono io? È la domanda delle domande, quella che prima o poi tutti si pongono nella vita. È la domanda che Franco Battiato si chiese a soli otto anni, momento in cui cominciò il suo cammino. In un viaggio ideale, Anaïs Drago e Giua reinterpretano le più celebri canzoni di Franco Battiato, mantenendo viva la sua poetica e il suo spirito.

10 – 15 marzo 2026 – Teatro degli Angeli

“KR70M16 – Naufrago senza nome”

/SCENA VERTICALE, SAVERIO LA RUINA

Tutto parte dall’incontro surreale e fantastico tra una vittima della migrazione clandestina (strage di Cutro) e una della shoah. Un lavoro poetico e visionario sulle morti nel Mediterraneo. Una nuova scrittura che scava dentro le ferite aperte della Storia, là dove il Mare Nostrum restituisce corpi uccisi, nomi cancellati, storie non raccontate.

17 – 22 marzo 2026, Teatro Oscar

“Una ballata per Chiara”

/IPPOLITA BALDINI

La vita di Chiara d’Assisi, le sue scelte spirituali, l’incontro con (San) Francesco, il suo essere patrona delle telecomunicazioni: Ippolita Baldini trascina il pubblico nell’Assisi del 1200 per riscoprire, con leggerezza e in chiave ludica, la storia di una delle figure femminili più rilevanti e più rivoluzionarie della storia.

18 marzo 2026, Teatro degli Angeli

“Attraversare le emozioni” (IL TEATRO DELLA MENTE #2)

/DANIELA CRISTOFORI, LAURA FINO

Il cervello è il luogo dove vengono gestite tutte le emozioni e questa serata è pensata per imparare a conoscere gli ingredienti dell’intelligenza emotiva come una miscela capace di guidare in una vita più armoniosa per sé stessi e nella relazione con gli altri.

24 – 25 marzo 2026, Teatro degli Angeli

“Ambrogio e Agostino”

/GIACOMO PORETTI

Milano sullo sfondo, palcoscenico dell’incontro di un tedesco, vescovo di Milano, Ambrogio, con un insegnante di retorica africano, Agostino: il miracolo del riconoscimento del proprio destino che si realizza. Uno spettacolo con protagonisti lo straniero e la città di Milano, madre accogliente ed esigente, che ha sempre spinto i suoi figli a riconoscere la responsabilità del proprio talento.

27 – 28 marzo, Teatro degli Angeli

“Atelier Cristofori/Poretti”

/DANIELA CRISTOFORI, GIACOMO PORETTITre serate di laboratorio teatrale nelle quali saranno messi alla prova tre testi inediti, in collaborazione con giovani autori e attori. Una preziosa occasione di gustare l’arte della collaborazione tra appassionati esperti di teatro e giovani artisti.

Comunicato Stampa: Lucia Guidi