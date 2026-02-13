Nicolò Filippucci live ai Magazzini Generali di Milano

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani, parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, portando sul palco dell’Ariston il suo brano “Laguna” (Warner Records Italy / Warner Music).

Power ballad intensa e viscerale, “Laguna” mette in luce la straordinaria sensibilità interpretativa e la potenza vocale di Nicolò. Un brano in cui le onde diventano metafora dei ricordi d’amore che riaffiorano, senza mai dissolversi del tutto. Un dialogo tra luce e ombra, melodia e malinconia, che racconta la bellezza di ciò che resta, anche quando tutto sembra perduto. Laguna, inoltre, fa da apripista al suo prossimo progetto discografico, in uscita in primavera.

Dopo esser stato l’opening act del Capodanno di Roma al Circo Massimo e l’esperienza sanremese, Nicolò Filippucci è pronto a portare la sua musica su un palco tutto suo: il 13 aprile si terrà il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, “LA PRIMA VOLTA INSIEME”, prodotto da Magellano Concerti.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 18:00 di oggi, giovedì 12 febbraio, su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: www.magellanoconcerti.it

Nicolò Filippucci nasce a Castiglione del Lago (PG) nel 2006. Si avvicina alla musica a sette anni, ispirato dalla madre appassionata di musica, e a nove debutta nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Nel 2023 vola a New York per la finale del NYCanta, dove conquista il secondo posto. La svolta arriva nel 2024 con l’ingresso nella scuola di Amici, dove si distingue per talento, intensità interpretativa e scrittura emotiva. Durante il programma pubblica gli inediti “Non mi dimenticherò”, “Yin e Yang” e “Cuore bucato”, e nel maggio del 2025, anticipato dall’omonimo singolo, esce il suo primo EP “Un’ora di follia”. Segue un’estate ricca di live e partecipazioni ai principali festival musicali, tra cui TIM Summer Hits, Battiti Live, RDS Summer Festival e Yoga Radio Bruno Estate. È stato opening act del Capodanno di Roma al Circo Massimo e a febbraio parteciperà al Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte.

Instagram | TikTok

Comunicato Stampa: ON-Out Now | Alessandra Bosi