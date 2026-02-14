Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese al Vicenza in Festival

Share

La musica e l’energia di Vicenza in Festival tornano a risuonare in Piazza dei Signori per una nuova edizione di una rassegna che da anni ospita importanti artisti della scena nazionale ed internazionale. DuePunti Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza, annuncia infatti i primi nomi del festival con Raf (1 settembre), Madame (2 settembre) ed Elio e le Storie Tese (3 settembre). Tre generi, diverse generazioni, solo grande musica: Vicenza in Festival si conferma fra gli appuntamenti più attesi di fine estate, trasformando il cuore della città in un prestigioso palcoscenico.L’assessore ai grandi eventi del Comune di Vicenza Leone Zilio: «Con Raf, Madame ed Elio e le storie tese annunciamo una nuova edizione degli eventi musicali all’inizio di settembre. Piazza di Signori sarà allestita con un grande palco coperto e diventerà, come da tradizione, una platea privilegiata da cui assistere agli spettacoli, immersi nella bellezza delle sue architetture storiche. Tra la Basilica Palladiana e la Loggia del Capitaniato di Andrea Palladio e il Monte di Pietà gli spettatori potranno ascoltare alcuni tra gli artisti più conosciuti».

Raf, atteso alle 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli, guarda alla prossima estate, con la voglia di riabbracciare il suo pubblico con il tour “INFINITO – ESTATE 2026”, a25 anni dall’uscita di Infinito, uno dei brani “manifesto” della sua discografia e di una carriera lunga oltre 40 anni, fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani senza tempo cantati anche dalle nuove generazioni. Questa è la potenza della musica di Raf, cantautore, autore e compositore raffinato che negli anni si è sempre distinto per una scrittura autentica e originale, nonché per una straordinaria e fresca capacità interpretativa.

Madame, ventiquattro anni e nessuna voglia di omologarsi alla massa, arriva al nuovo tour dopo successi, silenzi e canzoni capaci di raccontare le nuove generazioni e di scavare nell’animo. Pseudonimo di Francesca Calearo, nasce a Vicenza il 16 gennaio 2002. Cresciuta a Creazzo, frequenta e si diploma al liceo delle scienze umane Don Giuseppe Fogazzaro della sua città natale. A soli 16 anni firma il suo primo contratto discografico e il suo singolo Sciccherie ottiene il Disco di Platino. In pochi anni le sue canzoni raggiungono notorietà e scavalcano le classifiche, ma è con la partecipazione a Sanremo 2021 con il brano Voce e all’edizione 2023 della kermesse musicale con Il bene nel male che si fa conoscere dal grande pubblico.

Grande sorpresa per l’arrivo di Elio e le Storie Tese che ritornano sui palchi italiani dopo la reunion nata dal Concertozzo, la Woodstock dell’inclusione che si tiene ogni anno in una diversa città italiana. Sul palco di Vicenza il gruppo propone “ELIO E LE STORIE TESE à la carte!”, un menù di canzoni diverse per ogni concerto, scelte dagli spettatori. La band èuna delle realtà più originali e irriverenti della musica italiana. Nati a Milano nei primi anni ’80, hanno attraversato oltre quattro decenni di carriera costruendo un percorso unico, tra virtuosismo musicale, satira intelligente e spettacolarità scenica. Dal debutto discografico nel 1989 con “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu”, subito disco di culto, la band ha collezionato successi di pubblico e critica, partecipazioni memorabili al Festival di Sanremo – da “La terra dei cachi” a “La canzone mononota” – e riconoscimenti prestigiosi, tra cui premi agli MTV European Music Awards e numerosi Dischi d’Oro. Ogni loro album ha lasciato un segno, così come le performance dal vivo, sempre caratterizzate da ironia, travestimenti e una qualità musicale fuori dal comune. Oggi Elio e le Storie Tese tornano in concerto con uno spettacolo che è insieme festa collettiva, grande musica e satira tagliente: un live travolgente che ripercorre i brani più amati del loro repertorio e riafferma la loro inconfondibile identità artistica.

Inizio concerti ore 21.00.

Tutte le info: https://vicenzainfestival.it/

Biglietti disponibili su Ticketone.

1 settembre

RAF

Apertura prevendite alle 16.00 di venerdì 13 febbraio

poltronissima € 43+diritto di prevendita

poltrona € 34+diritto di prevendita

2 settembre

MADAME

Apertura prevendite alle ore 18.00 di venerdì 13 febbraio

pit area posto in piedi € 52+diritto di prevendita

posto unico in piedi € 43+diritto di prevendita

3 settembre

ELIO E LE STORIE TESE

Apertura prevendite alle 16.00 di venerdì 13 febbraio

poltronissima gold € 52+diritto di prevendita

poltronissima € 43+diritto di prevendita

poltrona € 34+diritto di prevendita

Pacchetto VIP – Elio e le storie tese Live € 89,80*

Vivi una serata speciale con il Pacchetto VIP dedicato al concerto di Elio e le Storie Tese, un’esperienza unica pensata per goderti la musica in un’atmosfera esclusiva e riservata.

Il pacchetto include:

Biglietto in Poltronissima Gold

Ingresso dedicato

Drink di benvenuto in area riservata

in area riservata Pass commemorativo dell’evento

Un modo speciale per lasciarti trasportare dalle performance di Elio e le Storie Tese e vivere il concerto con comfort ed esclusività.

Informazioni riguardanti arrivo e accesso saranno fornite a ridosso dello show con una comunicazione via mail. Si prega gli acquirenti di tenere monitorata la mail a partire dalla settimana precedente lo show. Si precisa che l’artista non è coinvolto in alcuna delle attività del vip pack.

Comunicato Stampa: DuePunti Eventi