“LEI” il nuovo singolo di Jacopo Sol

C’è qualcosa di incontrollabile in “LEI”.

Un urto improvviso, un vento che ti travolge quando meno te lo aspetti.

Jacopo Sol torna con “LEI” (https://jacoposol.lnk.to/LEI / Island Records), il nuovo singolo fuori ovunque. La traduzione musicale di un sentimento che non riesce a stare fermo. Un’emozione che accelera, che toglie il respiro e non lascia spazio alla quiete.

In “LEI”, Jacopo Sol cattura l’essenza di un sentimento che non conosce tregua: una passione improvvisa e totale, così intensa da occupare ogni spazio. Il brano è un viaggio in bilico tra dolcezza e urgenza, tra fragilità e forza, che traduce in musica ciò che spesso le parole faticano a esprimere.

Il brano si muove su un rock veloce ed energico, attraversato da elementi elettronici che ne rendono il sound urgente e contemporaneo. Il basso guida la corsa della canzone, mentre la produzione spinge e graffia, mantenendo costante una tensione fisica che accompagna l’ascolto dall’inizio alla fine.

Ma è proprio nel contrasto tra musica e parole che “LEI” trova la sua forza: mentre il suono corre, la scrittura si espone, lasciando emergere insicurezze, attrazione e stupore. Con “LEI”, Jacopo Sol prosegue il suo percorso artistico fatto di intensità emotiva e ricerca sonora, raccontando ancora una volta l’urgenza dei sentimenti e la difficoltà di restare lucidi quando qualcosa ci travolge davvero.

Il nuovo singolo arriva dopo “GRAN FINALE”, un brano che ha concluso il percorso dell’uscita dell’EP di debutto “Dove Finiscono I Sogni?”, il primo lavoro in studio dell’artista che racchiude esperienze, emozioni e tutta la sensibilità dei suoi 22 anni: c’è passione, c’è rabbia, ma soprattutto una bellezza inquieta che tiene tutto in equilibrio.

Jacopo Sol, nome d’arte di Jacopo Porporino, è un cantautore e musicista italiano nato il 20 maggio 2002 a San Severo, in provincia di Foggia. Fin da piccolo è stato immerso nella musica, grazie ai genitori che gli facevano ascoltare artisti come Pino Daniele e David Bowie durante i viaggi in macchina. All’età di otto anni, sua madre lo iscrisse a un corso di chitarra, dove imparò il suo primo accordo: il Sol maggiore. Questo momento ha ispirato il suo nome d’arte, simbolo delle sue radici musicali. Nel maggio 2022, Jacopo si è trasferito a Milano per proseguire gli studi universitari in Economia e approfondire il suo percorso musicale. La città gli ha offerto nuove opportunità di crescita artistica, permettendogli di sperimentare sonorità che combinano elementi acustici ed elettronici, con un approccio vocale che varia da timbri leggeri a più graffiati, a seconda dell’emozione che desidera trasmettere. Nel 2023, ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Cose che non sai”, arrivando in finale. Successivamente, è entrato nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” nella ventiquattresima edizione, inizialmente nella squadra di Rudy Zerbi. Durante il programma, ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Complici”, “Di tutti” ed “Estremo”. A maggio 2025 pubblica l’EP di debutto “Dove Finiscono i Sogni?”, sette brani che mescolano diversi generi, ma sempre mantenendo come filo conduttore l’autenticità emotiva ed una scrittura intima e personale. La sua musica si distingue per testi sinceri e una capacità di raccontare la propria vita, divisa tra gli studi universitari e la passione per la musica. A ottobre, oltre a portare la sua musica per la prima volta in alcuni dei principali club d’Italia, pubblica il singolo “LUCI SPENTE”, seguito da “GRAN FINALE”.

