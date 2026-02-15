Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con un nuovo album

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un’evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. La grande interprete non si sottrae a quest’importante ricorrenza, anzi, lo fa con l’entusiasmo e l’estro che la contraddistinguono, e pubblica per l’occasione il suo ventinovesimo album da studio, “Opera” (Nar International – Ada/Warner Music Italy), in uscita il 6 marzo e disponibile in pre-order a questo link: https://wmi.lnk.to/opera_album

Un’anticipazione del nuovo lavoro ci sarà martedì 24 febbraio, quando il pubblico la vedrà alla 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano che dà il titolo al progetto, “Opera” appunto, scritto per lei da Giovanni Caccamo. Sarà la sua undicesima partecipazione alla massima competizione canora nazionale. A dirigere l’orchestra il Maestro Valter Sivilotti. Nella serata delle cover di venerdì 27 febbraio, l’artista veneziana omaggerà Ornella Vanoni, a cui la univa una profonda amicizia, interpretando “Ti lascio una canzone” (testo di Gino Paoli e musica di Gino Paoli e Peppe Vessicchio) accompagnata sul palco da Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

Il look dell’artista durante le serate del Festival è stato ispirato da un sogno, un mood onirico che rispecchia il messaggio di “Opera”. L’outfit sarà caratterizzato da uno stile minimalista ed elegante: gli abiti dal design sobrio, tagli essenziali e linee morbide, con applicazioni sartoriali e ricami eseguiti interamente a mano, sono stati creati da Simone Folco ed esaltano lo spirito del brano, riflettendo lo stile unico che da sempre contraddistingue la grande interprete.

Per il nuovo album “Opera” (prodotto da Taketo Gohara) Patty Pravo ha scelto un pool di autori ognuno diverso dall’altro, per estrazione e sensibilità. Le undici canzoni che lo compongono sono firmate – tra gli altri – da Giovanni Caccamo (anche Art Director del concept grafico e visivo dell’album), Giuliano Sangiorgi, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista), Marianne Mirage e Andrea Bonomo, Federico Dragogna, Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà e Saverio Lanza. Questi i titoli: Opera; Oggi piove; Noi due; Maledetta verità; L’amore impertinente; L’equilibrio; Foto nella mailbox; Ho provato tutto; Cosa vuoi che sia; Ratatan; L’isola. L’album sarà disponibile nelle versioni CD Maxi con poster, vinile cristallo con poster, vinile rosso trasparente con poster (entrambi i poster riportano un’opera di Giovanni Robustelli, pittore, illustratore e sperimentatore siciliano), e sulle principali piattaforme digitali. Il vinile rosso trasparente sarà in vendita esclusiva durante gli incontri nei Musei.

Patty Pravo presenterà infatti “Opera” nei musei di alcune delle più importanti città italiane. Un’iniziativa che si inserisce all’interno delle celebrazioni per i 60 anni di carriera, ricorrenza per la quale l’artista ha voluto offrire al pubblico un album che unisce un intenso lavoro di ricerca musicale alle arti grafiche, al disegno e alla pittura, nell’evoluzione estetica che l’ha sempre caratterizzata. L’iniziativa è stata pensata anche per i giovani, a cui Patty Pravo è da sempre molto attenta: uno stimolo a frequentare i musei, luoghi non solo di Cultura e di Arte ma di incontro, dialogo e crescita. Un appuntamento da non mancare, durante il quale i presenti potranno partecipare a un incontro con l’iconica interprete che racconterà, in dialogo con Giovanni Caccamo, la nascita di “Opera” e i brani che lo compongono, seguito da un firmacopie dell’album. Questo il calendario: 25 marzo Milano (Gallerie d’Italia); 27 marzo Firenze (Palazzo Medici Riccardi); 29 marzo Roma (Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea); 31 marzo Napoli (Gallerie d’Italia).

L’8 aprile prenderà il via nei principali teatri italiani “Opera Tour”, prodotto da Antonio Colombi. Queste le date annunciate: 08 aprile 2026, Firenze (Teatro Verdi); 10 aprile 2026, Varese (Teatro Intred); 12 aprile 2026, Torino (Teatro Colosseo); 20 aprile 2026, Bologna (Teatro Europauditorium); 06 maggio 2026, Milano (Teatro Arcimboldi); 08 maggio 2026, Cremona (Teatro Infinity 1); 10 maggio 2026, Bergamo (Choruslife Arena); 14 maggio 2026, Padova (Gran Teatro Geox); 17 maggio 2026, Roma (Teatro Brancaccio). I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency