A sole 24 ore dall’uscita di KING OF DARK (Island / Universal Music Italia), il nuovo album di Pyrex,“DARKMONEY” feat. Sfera Ebbasta raggiunge la prima posizione della classifica Spotify Italia, segnando l’esordio più forte del nuovo progetto della voce storica della Dark Polo Gang sulle piattaforme digitali. Un risultato che fotografa l’impatto immediato del progetto e l’attenzione del pubblico per uno dei brani chiave dell’album.

Con KING OF DARK, Pyrex firma un progetto dalle sonorità oscure e viscerali, che affonda le radici in un immaginario dark forte e coerente, tanto nel concept visivo quanto nei brani. Un disco esteticamente ricercato e più maturo, che attraversa mondi sonori differenti mantenendo intatta la tensione cruda e istintiva che ha sempre caratterizzato il suo percorso. Un lavoro che segna un nuovo capitolo artistico: più crudo, più consapevole, più diretto, tra ombre e potere, fragilità e dominio, arricchito dalle collaborazioni con Sfera Ebbasta, Shiva, Tony Effe, Capo Plaza, Side Baby, Wayne, Rrari Dal Tacco e Flaco G.

In parallelo all’uscita del disco, Pyrex annuncia una serie di instore per incontrare i fan nelle principali città italiane:

16.02 – ore 17:30 | Torino – Mondadori Bookstore, Piazza Castello 117

18.02 – ore 17:00 | Roma – Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti 263

19.02 – ore 17:00 | Genova – Mondadori Bookstore, Via XX Settembre 27r

20.02 – ore 17:00 | Padova – Mondadori Bookstore, Via Cavour 16

Comunicato Stampa: Elena Tosi