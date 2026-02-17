Il pianista Fabrizio Grecchi presenta “Beatles piano solo”

Share

Il concerto BEATLES PIANO SOLO è un tributo al genio dei Beatles in cui il pianista e compositore milanese FABRIZIO GRECCHI esegue e reinterpreta brani dei “Fab Four” coinvolgendo il pubblico che diventa parte del live.

Un repertorio creato ad hoc e impreziosito da improvvisazioni e aneddoti fa di questo concerto un evento da non perdere per chi ama i Beatles.

“Michelle”, “Let it Be”, “A Hard Day’s Night” sono affiancati da altre perle come “Norwegian Wood”, “A Day in The Life” o “Come Together”. Difficile scegliere tra più di 200 brani firmati Lennon/Mc Cartney senza dimenticare Harrison con “Something” e “Here Comes The Sun” tanto per citare le più famose.

«Questo concerto, non è un semplice tributo ai Beatles – dichiara FABRIZIO GRECCHI – ma un mio personale ringraziamento artistico. Infatti, è grazie a loro che mi sono avvicinato alla musica e al pianoforte. BEATLES PIANO SOLO, più che un concerto, è un concetto. È il mio modo per dire grazie».

Fabrizio Grecchi ha portato il suo concerto sia in Europa che negli USA, dove ha suonato al Warwick Summer Festival e in diversi Club di New York. Negli scorsi anni anche al Cavern Club di Liverpool, la “casa” dei Beatles durante la Beatles Week.

BEATLES PIANO SOLO è stato anche scelto in vari Festival, tra cui Villa Arconati, il Festival Orme, Naturalmente Pianoforte e il Caorle Piano Street, oltre a 15 edizioni di Piano City Milano consecutive. Gli spettacoli di BEATLES PIANO SOLO hanno raggiunto più di 40 mila persone esono arrivati anche a Parigi, Lione, Marsiglia, Liverpool, Montpellier, Brescia, Bergamo, Ginevra, Torino, Roma, Palermo, Novi Sad, New York, Milano e Pavia, sempre con grande successo di critica e di pubblico.

FABRIZIO GRECCHI è anche un compositore di colonne sonore per il cinema e il teatro, oltre che produttore di musica elettronica. Il suo remix con le tracce originali di “Shock the Monkey” di Peter Gabriel è stato pubblicato sul Soundcloud uﬃciale della Real World.

Ha scritto la colonna sonora per la Giornata Mondiale dell‘Acqua a Tokyo le musiche della Nazionale Italiana Magia per i campionati del mondo a Seoul e per la collezione Giorgio Armani. Ha composto le musiche del balletto “Bang To The Heart” in replica al Fringe Festival di Edimburgo. Sua anche la colonna sonora del film “Per Due”. Le sue composizioni sono inserite in numerose puntate di diversi programmi tv.

