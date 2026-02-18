Aprono oggi alle 16.00 le prevendite per Hellwatt Festival

Share

A luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia ospiterà il nuovo HELLWATT FESTIVAL, un evento sviluppato su cinque giornate con l’obiettivo di portare in Italia i più avanzati modelli di produzione musicale e scenografica e posizionare la venue come punto di riferimento mondiale per i grandi live nei prossimi anni.

Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 16.00, apriranno le prevendite su Ticketmaster e Vivaticket per la giornata del 5 luglio, che sarà un viaggio adrenalinico tra pop internazionale, reggaeton ed elettronica d’avanguardia! Su Ticketmaster sono disponibili anche gli ultimi biglietti per l’atteso show di YE – KANYE WEST previsto sabato 18 luglio, un artista visionario e inarrestabile, capace di trasformare ogni apparizione in un evento culturale globale. Per evitare problemi tecnici derivanti dai troppi accessi simultanei, le prevendite per le giornate del 4 luglio, 11 luglio e 17 luglio non saranno in vendita da domani.

Il 5 luglio si preannuncia indimenticabile! Si comincerà alle ore 12.00 con il pre-party nell’Iren Green Park (boulevard) con il format Takeover@Hellwatt curato da Zamna Festival, il celebre festival internazionale nato a Tulum, in Messico, oggi punto di riferimento globale per la musica elettronica e per la creazione di esperienze immersive. Nel main stage (apertura cancelli ore 17.00) l’atmosfera si accenderà sin dal tramonto con il warm up set di LOLITA, una delle nuove voci più riconoscibili del pop alternativo italiano, che rientra nella volontà di Hellwatt di presentare ogni anno nuovi talenti emergenti da lanciare.

Il ritmo crescerà con NICKY JAM e OZUNA, vere icone mondiali del reggaeton: hit incendiarie e un’ondata di energia latina che travolgerà ogni barriera. La popstar RITA ORA conquisterà il palco con la sua presenza magnetica, seguita dal duo da miliardi di stream THE CHAINSMOKERS, pronti a trasformare il pubblico in un’unica, vibrante onda di luci e suoni. Quando si penserà che la notte abbia già dato tutto, inizierà la EDM SET NIGHT, un’esplosione di pura potenza elettronica con gli architetti del suono AFROJACK, pioniere della scena EDM olandese, il duo belga DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, e l’alchimista francese DJ SNAKE. Tre set di drop monumentali, un impianto visivo di livello internazionale e interazioni dirette con il pubblico capaci di accendere l’intera folla.

L’onda di energia e libertà si sposterà infine nell’Iren Green Park per l’afterparty, sempre curato da Zamna Festival.

Sia il 5 luglio che il 18 luglio l’apertura dei cancelli per il Main Stage è prevista alle 17.00. I possessori di ticket Early Entry potranno accedere 15 minuti prima attraverso l’ingresso dedicato.

I possessori di ticket VIP per il Vip Village disporranno di parcheggio privato nell’area riservata dietro il palco, ingresso dedicato e accesso diretto al Vip Village con vista esclusiva, servizi dedicati, servizio concierge, open bar, open buffet.

I pre-party nell’Iren Green Park (boulevard), che si svolgeranno ogni giorno dalle 12.00 alle 18.00, non si sovrapporranno agli spettacoli del Main Stage. Non danno diritto di accesso anticipato all’area concerti. Gli afterparty si svolgeranno nell’Iren Green Park a partire dalla fine dei concerti nel Main Stage.

I biglietti Red Pit Standard, Red Pit Early Entry e VIP Village del 5 luglio permetteranno di accedere anche al pre-party e all’afterparty.

Per le persone con disabilità si invita a contattare direttamente la RCF Arena all’indirizzo email concerti@maniamicheonlus.org per ricevere tutte le informazioni relative alle modalità di accesso.

Per ogni informazione customer.care@hellwattfestival.com.

Hellwatt Festival nasce con un impegno preciso: offrire al pubblico un’esperienza all’altezza dei più grandi eventi internazionali, garantendo qualità, innovazione e valore reale. Si svolge all’interno della RCF Arena di Reggio Emilia, la venue per concerti più grande d’Europa immersa nel verde.

La realizzazione del festival coinvolge Moment Factory, studio canadese riconosciuto per la progettazione di ambienti immersivi, scenografie digitali e installazioni multimediali su larga scala. Hellwatt Festival vede inoltre la collaborazione di scenografi che hanno contribuito alla realizzazione di alcune delle scenografie più iconiche del Glastonbury Festival.

L’ambizione del progetto è contribuire allo sviluppo della cultura musicale dal vivo e posizionare l’Italia come uno dei punti di riferimento per i grandi eventi internazionali nei prossimi anni.

