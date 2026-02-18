Raf pronto per il suo ritorno sul palco di Sanremo

Share

Scatta il conto alla rovescia per la 76° edizione del Festival di Sanremo 2026 che vedrà Raf tra i protagonisti della kermesse, in gara con il brano “Ora e per sempre”, scritto a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli.

Quest’anno Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, torna sul palco del Teatro Ariston con una ballad romantica e introspettiva che arriva dritta al cuore.

“ORA E PER SEMPRE” (disponibile in pre save al link https://wct.live/app/45305/ora-e-per-sempre-raf) è una confessione sincera trasformata in musica. Non è solo una canzone, è un insieme di fotogrammi di vita vissuta, è un racconto autobiografico che prende forma attraverso parole cariche di verità.

“Stavo pensando al testo del brano quando da un cassetto è spuntato un biglietto ritagliato da un vecchio quaderno con le pagine ingiallite – ricorda Raf – Era la mia promessa di matrimonio scritta a macchina dal prete, in spagnolo, perché sposai Gabriella nel 1996 a Campo Florido, un piccolo villaggio vicino l’Avana. La promessa chiudeva con: hasta que la muerte nos separe. Io in quel frangente la trovai un po’ malinconica, quindi la cancellai e la cambiai scrivendo con la matita, sullo stesso biglietto: ahora y para siempre”.

Ogni verso di “Ora e per sempre” custodisce un ricordo, ogni nota porta con sé gioie, dolori, emozioni realmente vissute.

Ci vuole coraggio per mettersi a nudo e condividere i propri sentimenti più reconditi e senza filtri. È come aprire una finestra sul proprio mondo interiore e invitare chi ascolta a entrare, a sentire…e forse a riconoscersi.

Raf si presenta in gara dopo 11 anni dal suo ultimo Sanremo: è la quinta partecipazione al Festival per il cantautore tra i più acclamati e padre del pop in Italia.

Un ritorno che ha il sapore di una sfida, un nuovo capitolo della sua carriera ultra quarantennale, segnata ora dal ritorno in Warner Records / Warner Music Italy.

“Vivo serenamente questo momento, voglio divertirmi e ce la metterà tutta affinché sia così. Voglio che questo Sanremo sia nell’album dei mie ricordi più belli – commenta Raf – Ora e per sempre è la storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni ’80 e che continuano a vivere insieme, confrontandosi con un mondo che è completamente cambiato e che loro non avrebbero mai potuto immaginare così. Questo amore che attraversa gli anni è contestualizzato rispetto a quello che è la realtà”.

In occasione della serata delle cover, venerdì 27 febbraio sul palco dell’Ariston Raf duetterà con i The Kolors sulle note di “The Riddle”, brano icona degli anni ’80, della pop star britannica Nik Kershaw.

40 anni di carriera, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Raf ha scritto e realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani che continuano ad essere veri e propri evergreen cantati anche dalle nuove generazioni.

Raf ha partecipato in gara tra i big a quattro edizioni del Festival di Sanremo: nel 1988 con “Inevitabile follia”, nel 1989 con “Cosa resterà degli anni ‘80”, nel 1991 con “Oggi un Dio non ho” e nel 2015 con “Come una favola”.

Nel 1987 ha scritto insieme a Umberto Tozzi e a Giancarlo Bigazzi “Si può dare di più”, brano vincitore del Festival e interpretato dal trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

Dopo l’esperienza sanremese, Raf si dedicherà all’attività in studio per registrare il suo nuovo album e si appresterà a vivere una calda estate di live in tutta Italia del tour “Infinito – Estate 2026”, organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS.

Si esibirà: il 16 luglio a Capurso (BA) per Multiculturita Summer Festival; il 18 luglio a Carovigno (BR) per Arena 30/40; il 1 agosto al Forte di Bard a Bard (AO); il 3 agosto al Castello San Giusto di Trieste; il 6 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI); l’8 agosto al Parco della Repubblica di Sirolo (AN); l’11 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per Dream Pop Festival; il 12 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) per Etna in Scena il 14 agosto al Teatro di Acri ad Acri (CS) per l’Estate Acrese; il 22 agosto a Marina di Pietrasanta (Lu) per La Versiliana Festival; il 1 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza per Vicenza Festival; il 19 settembre al Palaterni di Terni per Tributo d’autore; il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo (FC).

Il prossimo autunno invece sarà nei palazzetti con “INFINITO – Palasport 2026” – organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS – che farà tappa: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

A 25 anni dall’uscita di Infinito, uno dei brani “manifesto” della discografia di Raf – vero e proprio evergreen che continua a emozionarci – l’artista si esibirà in tre concerti che saranno show intensi e trascinanti, un viaggio musicale che scandisce le tappe più significative di una carriera lunga oltre 40 anni.

