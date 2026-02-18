Antonio Fresa firma la colonna sonora del film su Giuseppe Ungaretti

Share

ANTONIO FRESA firma, con la partecipazione di Fabrizio Bosso, la colonna sonora originale, edita da EDIZIONI CURCI del docu-film “VITA DI UN UOMO – GIUSEPPE UNGARETTI”, già disponibile su RaiPlay e in onda su Rai 3 il 27 febbraio. La colonna sonora, disponibile in digitale dal 20 febbraio, è in pre-save al seguente link: https://orcd.co/vitadiunuomo-ost

Il docu-film, dedicato alla figura del grande poeta Giuseppe Ungaretti, è diretto da Massimo Popolizio e Mario Vitale, da un’idea di Davide Rondoni, prodotto da Anele, Rai Documentari e Luce Cinecittà con il contributo di Rai Teche, in associazione con Kublai Film.

“VITA DI UN UOMO – GIUSEPPE UNGARETTI” è un viaggio tra la grande Storia e ricordi personali, tra letteratura e amore per la vita, in un ritratto inedito di uno dei Maestri della poesia del Novecento.

«Scrivere la musica per Vita di un uomo significa entrare in dialogo con l’universo poetico di Giuseppe Ungaretti, dove ogni parola – e quindi ogni suono – porta con sé un peso emotivo e una tensione essenziale. Ho cercato una scrittura musicale che respirasse con la sua poesia, intima e a tratti sospesa, capace di accompagnare il racconto senza sovrastarlo – racconta Antonio Fresa –La colonna sonora nasce come uno spazio di risonanza tra memoria e presente, restituendo un’esperienza emotiva che amplifica la forza della narrazione. In questo percorso ho voluto accanto a me Fabrizio Bosso, trombettista dalla voce poetica, capace di trasformare la musica in una presenza viva, discreta ma profondamente espressiva».

Con questa pubblicazione, Edizioni Curci conferma il proprio impegno nella valorizzazione della musica per immagini, sostenendo un progetto che intreccia cinema, letteratura e composizione contemporanea in un’opera di forte rilievo culturale.

Antonio Fresa, nato a Napoli nel 1973, è pianista, compositore e direttore d’orchestra. La sua ricerca musicale si sviluppa fin dagli esordi attorno al dialogo tra musica e immagini, ambito nel quale ha costruito gran parte del suo percorso artistico. È autore di numerose colonne sonore per il cinema e la televisione. Tra i lavori più significativi “Gatta Cenerentola”, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, e “I Cacciatori del Cielo”, che nel 2024 gli è valso il SIAE Music Award per la migliore colonna sonora per film TV. Parallelamente ha sviluppato un originale percorso come compositore per il patrimonio artistico italiano, firmando musiche per luoghi simbolo come il Pantheon e il sito archeologico di Pompei, collaborando con l’Orchestra del Teatro La Fenice e realizzando progetti per istituzioni culturali nazionali. Nel 2018 ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo per Ornella Vanoni. Svolge attività concertistica e didattica ed è docente di Composizione musicale applicata alle immagini presso il Conservatorio di Vibo Valentia. La sua scrittura coniuga sensibilità melodica, rigore orchestrale e una costante attenzione al valore narrativo della musica.

