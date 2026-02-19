Noemi annuncia due eventi speciali a Milano e a Roma

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Un singolo, “Bianca”, ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato nel suo primi concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato Non solo parole: se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre con l’annuncio di un nuovo live e altre sorprese in arrivo.



I primi appuntamenti live – prodotti da Friends & Partners – vedranno Noemi da luglio sul palco di alcuni tra i Festival estivi più importanti d’Italia per concludere poi a dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 14 dicembre, e all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Questi concerti si terranno in alcune delle location più prestigiose d’Italia, per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera speciale e condividere l’emozione con una serie di hit che hanno caratterizzato la sua carriera, uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di domani 20 febbraio sui circuiti di vendita autorizzati.

NOEMI LIVE 2026 – CALENDARIO

8 luglio – UDINE – CASTELLO – UDINE ESTATE

12 luglio – VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO – VIGEVANO IN CASTELLO

17 luglio – CAPURSO (BA) – SAGRATO BASILICA MADONNA DEL POZZO – MULTICULTURITA SUMMER FESTIVAL

26 luglio – IGLESIAS (SU) – PIAZZA QUINTINO SELLA – DISCO ITALIA LIVE

1 agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO – – ETNA IN SCENA

8 agosto – RICCIONE (RN) – PIAZZALE ROMA – RICCIONE MUSIC CITY

10 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU – TEATRO LA VERSILIANA – LA VERSILIANA FESTIVAL

14 agosto – SIROLO (AN) – ARENA PARCO DELLA REPUBBLICA

30 agosto – VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI – VICENZA IN FESTIVAL

14 dicembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

22 dicembre – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, è in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R’n’B e il blues.

Con 18 dischi di platino e 4 d’oro, in oltre dieci anni ha collaborato con grandi autori (tra cui Vasco Rossi che ha scritto per lei Vuoto a perdere) e partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con Se t’innamori muori. Tra i suoi successi: Glicine, Makumba con Carl Brave, Non ho bisogno di te.

Nel 2023 ha omaggiato Anna Magnani ai David di Donatello e la sua celebre canzone Sono solo parole è finita in una memorabile scena del film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

Ha debuttato come attrice nella serie Netflix Adorazione ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila. Nel 2025 ha pubblicato il suo settimo album, Nostalgia, seguito dai singoli Non sono io e Oh ma con Rocco Hunt. A novembre 2025 è uscito “Bianca”, il singolo ha concluso l’anno al n.1 dell’airplay radiofonico e rimane stabile per settimane ai vertici.

Il suo ruolo d’artista non si limita solo alla musica, ma è stata in giuria a “ Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, ed è protagonista su Rai Radio 1 con il programma Non solo parole, un nuovo spazio in cui racconta la musica italiana attraverso storie, aneddoti e incontri.

Comunicato Stampa: Elena Tosi