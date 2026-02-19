Noemi tour

Noemi annuncia due eventi speciali a Milano e a Roma

19 Febbraio 2026


Un singolo, “Bianca”, ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato nel suo primi concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato Non solo parole: se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre con l’annuncio di un nuovo live e altre sorprese in arrivo.


I primi appuntamenti live – prodotti da Friends & Partners – vedranno Noemi da luglio sul palco di alcuni tra i Festival estivi più importanti d’Italia per concludere poi a dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 14 dicembre, e  all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Questi concerti si terranno in alcune delle location più prestigiose d’Italia, per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera speciale e condividere l’emozione con una serie di hit che hanno caratterizzato la sua carriera, uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di domani 20 febbraio sui circuiti di vendita autorizzati.

NOEMI LIVE 2026 – CALENDARIO

8 luglio – UDINE – CASTELLO – UDINE ESTATE

12 luglio – VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO – VIGEVANO IN CASTELLO

17 luglio – CAPURSO (BA) – SAGRATO BASILICA MADONNA DEL POZZO – MULTICULTURITA SUMMER FESTIVAL

26 luglio – IGLESIAS (SU) – PIAZZA QUINTINO SELLA – DISCO ITALIA LIVE

1 agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO – – ETNA IN SCENA

8 agosto – RICCIONE (RN) – PIAZZALE ROMA – RICCIONE MUSIC CITY

10 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU – TEATRO LA VERSILIANA – LA VERSILIANA FESTIVAL

14 agosto – SIROLO (AN) – ARENA PARCO DELLA REPUBBLICA

30 agosto – VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI – VICENZA IN FESTIVAL

14 dicembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

22 dicembre – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, è in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R’n’B e il blues.

Con 18 dischi di platino e 4 d’oro, in oltre dieci anni ha collaborato con grandi autori (tra cui Vasco Rossi che ha scritto per lei Vuoto a perdere) e partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con Se t’innamori muori. Tra i suoi successi: GlicineMakumba con Carl Brave, Non ho bisogno di te.

Nel 2023 ha omaggiato Anna Magnani ai David di Donatello e la sua celebre canzone Sono solo parole è finita in una memorabile scena del film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

Ha debuttato come attrice nella serie Netflix Adorazione ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila. Nel 2025 ha pubblicato il suo settimo album, Nostalgia, seguito dai singoli Non sono io e Oh ma con Rocco Hunt.  A novembre 2025 è uscito “Bianca”, il singolo ha concluso l’anno al n.1 dell’airplay radiofonico e rimane stabile per settimane ai vertici.

Il suo ruolo d’artista non si limita solo alla musica, ma è stata in giuria a “  Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, ed è protagonista su Rai Radio 1 con il programma Non solo parole, un nuovo spazio in cui racconta la musica italiana attraverso storie, aneddoti e incontri.

Comunicato Stampa: Elena Tosi


