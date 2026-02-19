Gli spettacoli della settimana al Teatro Tor Bella Monaca

Share

Tony e Ketty – Commedia tragicomica da balera, dal 26 al 28 febbraio. Scritto e diretto da Andrea Lupo con Mara Di Maio e Andrea Lupo. Uno spettacolo comico con note amare e un profondo amore per l’umanità e la leggerezza del mondo del “liscio”.

Tony e Ketty sono due noti cantanti di “liscio” che si sono esibiti in tutta Italia facendo ballare e divertire il loro numerosissimo pubblico. Gli anni sono passati e la fortuna del liscio è progressivamente venuta a mancare. Gli ultimi anni sono stati un vero disastro: molote balere hanno chiuso, le feste di paese preferiscono i personaggi famosi della tv o i cantanti usciti dai talent, sono rimasti davvero in pochi a saper ballare quei balli di coppia. Arrivati al tour celebrativo per il loro 25° anno di carriera si trovano ad affrontare un mondo profondamente cambiato. Loro stessi sono cambiati. Alle prese con energie che iniziano a mancare e la realtà che ogni tanto fa capolino dietro sorrisi falsi, capelli impomatati, paillettes. Sul palco e nel camerino assistiamo così a incidenti di scena, ridicoli battibecchi, tragicomici retroscena di una carriera artistica al tramonto e ormai inestricabile dalla vita vera.

Ramona Gargano, Andrea Bizzarri, Giuseppe Abramo in scena con L’amore ci vede doppio dal 27 febbraio al 1 marzo. Una commedia romantica, dai tempi serrati e dal sapore squisitamente comico, per ridere di situazioni imprevedibili e riflettere su quella vita in più che tutti, una volta, abbiamo fantasticato di vivere. Quante possibilità ci sono che due persone che si incrociano per caso possano innamorarsi? Emma è una donna decisa, intraprendente, con una situazione sentimentale volutamente instabile, al suo quotidiano gin tonic post lavoro. Tommaso, assorbito in pieno dalla routine lavorativa, non sa come uscire da quel pantano che è la sua vita. Per qualche secondo si trovano allo stesso tavolino del bar. Poi, lui racimola le sue cose e, mentre fa per andare, un pensiero gli nasce quasi per gioco: se adesso facesse il primo passo, e se lei ricambiasse, come sarebbe la sua vita con quella sconosciuta? Da qui inizia un viaggio funambolico fatto di approcci goffi, amici invadenti, matrimoni disastrosi, sognanti serate al karaoke, fino a scoprire che, magicamente, ciascuno ha donato qualcosa all’altro. Solo una cosa resta da scoprire: lui, quel passo, l’ha fatto veramente, o è rimasto soltanto un gioco?

Domenica 1 marzo per il teatro ragazzi in scena Gianna che vive in una bolla, liberamente ispirato a “Libero come un pesce” di Jimmy Liao

idea e drammaturgia Alice Bachi che firma anche la regia e Silvia Grande anche interprete.

Gianna vive da sola. Conduce una vita tranquilla, monotona, fatta di piccole abitudini rassicuranti. Un giorno, durante la sua solita passeggiata, si affaccia, come al solito, a guardare i pesci nel solito acquario, che è nella vetrina del solito negozio, davanti al quale passa, di solito. Stavolta però succede qualcosa di speciale: Gianna ha l’impressione che un pesce le stia sorridendo. Non gli resiste e decide di acquistarlo e portarlo a casa. Ora ha un amico silenzioso e discreto con cui condividere le sue giornate e la sua routine. La presenza del pesciolino, tradendo le aspettative, le sconvolgerà la vita. La porterà a riflettere sulla sua solitudine, sui limiti che si è imposta per paura, sulla possibilità di concedere e concedersi libertà e di respirare a pieni polmoni nel mare sconfinato. Lo spettacolo è quasi completamente senza parole. È incentrato sulla potenza evocativa delle immagini e della musica e privilegia un linguaggio visivo e sensoriale, adatto anche ai più piccoli.

SPETTACOLI ORE 21; DOMENICA ORE 17:30

