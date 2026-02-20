Cineteca Milano: la rassegna di cinema cinese “Questa riva, l’altra riva”

Share

Dal connubio e dalla collaborazione tra Cineteca Milano e Associazione FánHuā, nasce “Questa riva, l’altra riva – Cinema e cultura cinese a Milano”, che si terrà al cinema Cineteca Milano Arlecchino tra il 25 febbraio e l’1 marzo 2026. Non si tratta del classico festival ma di un progetto nuovo che ruota attorno alla rassegna che, come indica il sottotitolo, propone a Milano film e momenti culturali legati al Paese del Dragone.

La rassegna si inserisce in un percorso di collaborazione di lungo corso tra Associazione FánHuā e Cineteca Milano. Il FánHuā Chinese Film Festival è attivo a Milano dal 2021, affermandosi come una delle prime iniziative strutturate dedicate alla diffusione del cinema cinese nel capoluogo lombardo. Il FánHuā Chinese Film Festival si svolge prevalentemente a Firenze, dove dal suo esordio incontra ogni anno il pubblico nel mese di ottobre, configurandosi come un appuntamento stabile e riconoscibile nel panorama culturale cittadino. A partire dal 2022, il Festival ha avviato una collaborazione continuativa con Cineteca Milano, dando vita negli anni a rassegne, proiezioni speciali e momenti di confronto culturale tra Italia e Cina.

“Questa riva, l’altra riva” rappresenta una nuova tappa di questo percorso condiviso, consolidando una partnership culturale che trova nel cinema Arlecchino uno dei suoi luoghi di riferimento. “Questa riva, l’altra riva” vede il supporto anche dell’associazione culturale Ideo Club nella comunicazione presso la comunità cinese del capoluogo lombardo. L’inaugurazione è prevista il 25 febbraio alle 19.00 con un aperitivo e un momento di saluti istituzionali.

Questo appuntamento è il secondo in calendario dopo la rassegna di film italiani che Cineteca Milano ha portato in Cina tra dicembre 2025 e gennaio 2026, sempre in collaborazione con l’Associazione FánHuā.

Il cinema è un importante veicolo di comunicazione e di dialogo e in particolare il cinema italiano è molto apprezzato in Cina. Durante il 2026, inoltre, lo storico cinema Cineteca Milano Arlecchino sarà la sede per altre proiezioni ed eventi di approfondimento della realtà cinese; un ponte ideale tra due mondi.

“Questa riva, l’altra riva” vede in programma undici titoli con film compresi tra il 1992 e il 2025, molti dei quali passati nei principali festival internazionali.

Regista di culto è John Woo di cui in programma sarà possibile ammirare Hard Boiled (1992), un polar ambientato a Hong Kong in cui un detective ha un conto aperto con la criminalità locale.

Comrades. Almost a Love Story di Peter Chan (1996), invece, è il racconto di una storia di amicizia tra un ragazzo e una ragazza, che diventa qualcosa di più serio nella Hong Kong di fine secolo scorso.

The Grandmaster è il capolavoro di Wong Kar Wai (2013) – al momento il suo ultimo film per il cinema – che trae spunto dalle imprese del maestro di Kung Fu, Ip Man. Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan (2018) racconta di un uomo che, tornato al villaggio per la morte del padre, ripercorre la sua vita. Il film è stato visto al Festival di Cannes 2018. Sempre di Bi Gian, in programma è stato inserito anche il nuovo film Resurrection, presentato al Torino Film Festival dell’anno scorso; si tratta di un film distopico in cui, in un tempo imprecisato, l’umanità scopre che, rinunciando ai sogni, potrà vivere per sempre.

Generazione romantica del maestro Jia Zhangke (2024), invece, attraversa vent’anni di storia della Cina ed è stato effettivamente girato nell’arco di due decenni dal regista di Still Life e de I figli del fiume giallo. Il film era stato presentato al Festival di Cannes 2024. È decisamente rivolto alle famiglie Panda Plan (2024) con il maestro delle arti marziali Jackie Chan questa volta impegnato a salvare un panda.

Dal Far East Film Festival di Udine arriva Her Story di Shao Yihui (2024), una dramedy che ruota attorno al confronto tra due donne molto diverse una dall’altra, una propensa all’altruismo, l’altra a mentire in ogni occasione. Sono tre i titoli realizzati nel 2025. The Botanist di Jing Yi – visto alla Berlinale – è ambientato in un remoto villaggio dello Xinjiang dove un giovane ragazzo kazako trova conforto nella compagnia delle piante ma la sua vita cambia quando incontra la giovane Meiyu.

A Story about Fire di Wenyu Li è un film di animazione basato su un’antica leggenda della minoranza etnica Qiang. Infine, è stato selezionato dalla Mostra del Cinema di Venezia The Sun Rises on Us All di Cai Shangiun; due ex amanti si ritrovano anni dopo ma le loro vite sono profondamente cambiate.



IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA



Mercoledì 25 febbraio, ore 19.00

Inaugurazione e aperitivo

A seguire

Comrades – Almost a Love Story

R.: Peter Chan. Hong Kong, Int.: Maggie Cheung, Leon Lai, Eric Tsang. Hong Kong, 1996, 118’, v.o. sott. it.

Jun si trasferisce a Hong Kong dalla Cina continentale per cercare un lavoro che gli permetta di sposare la sua fidanzata. Arrivato in città, incontra Qiao, una giovane e scaltra imprenditrice, con la quale fa amicizia. La solitudine della metropoli li porterà inevitabilmente ad avvicinarsi l’uno all’altra nonostante le loro differenti ambizioni e l’amicizia si trasformerà ben presto in qualcosa di molto più profondo.

Giovedì 26 febbraio, ore 19.00

Generazione romantica

R.: Jia Zhangke. Int.: Zhao tao, Li Zhubin. Cina, 2024, 111’ v.o. sott. it.

Datong, 2001. Qiao Qiao parte alla ricerca del suo ragazzo Bin, che ha lasciato lei e la città per cercar fortuna altrove. Nel far ciò, attraverserà oltre vent’anni di storia e cambiamenti culturali in Cina.

Giovedì 26 febbraio, ore 21.15

Hard Boiled

R.: John Woo. Int.: Chow Yun-fat, Tony Leung, Anthony Brandon Wong. Hong Kong, 1992, 125’ v.o. sott. it.

C’è una guerra di bande attorno all’importazione clandestina di armi a Hong Kong. Durante un’operazione di polizia il detective Yuen perde il proprio partner e a quel punto la sua indagine diventa anche un fatto personale. Con l’aiuto del killer Tony, in realtà un poliziotto infiltrato nell’organizzazione, Yuen parte lancia in resta nella sua crociata contro i cattivi. John Woo fa il barista in questo film, ma è un falso perché lui è in realtà uno dei migliori registi degli anni ’90. I suoi non sono scontri a fuoco, sono numeri coreografici. Non state a badare alle incongruenze della trama: ascoltate la musica.

Venerdì 27 febbraio, ore 17.00

The Botanist

R.: Jing Yi. Int.: Eramazan Sarhet, Jomajan Songhat, Ren Zihan. Cina, 2025, 96’ v.o. sott. it.

In un remoto villaggio dello Xinjiang, un giovane ragazzo kazako di nome Arsin trova conforto nella compagnia delle piante. Incontra presto Meiyu, una vivace ragazza Han la cui natura imprevedibile gli ricorda una pianta rara e ultraterrena. Man mano che la loro amicizia sboccia, si approfondisce in una delicata allegoria onirica che confonde i confini tra la realtà e l’incantevole mondo della botanica.

Venerdì 27 febbraio, ore 20.00

Her story

R.: Shao Yihui. Int.: Song Jia, Elaine Zhong, Isabella Zeng. Cina, 2025, 85’, v.o. sott. it.

Basato su un’antica leggenda dei Qiang, una minoranza etnica che vive nelle regioni montuose della Cina sudoccidentale. Il film racconta la storia di una scimmia che cresce tra gli umani e segue le orme di sua madre, Awubaji, fino alla Montagna Sacra per scoprire il segreto del calore.

Sabato 28 febbraio, ore 15.30

A Story about Fire

R.: Wenyu Li. Int.: Xun Zhou, Chunlei Kang, Haoyu Yang, Bei Yile. Cina, 2025, 85’ v.o. sott. it.

Basato su un’antica leggenda dei Qiang, una minoranza etnica che vive nelle regioni montuose della Cina sudoccidentale, il film racconta la storia di una scimmia che cresce tra gli umani e segue le orme di sua madre, Awubaji, fino alla Montagna Sacra per scoprire il segreto del calore.

Sabato 28 febbraio, ore 17.30

Un lungo viaggio nella notte

R.: Bi Gan. Int.: Huang Jue, Tang Wei, Sylvia Chang, Lee Hong-chi. Cina/Fr., 2018, 138’, v.o. sott. it.

In occasione del funerale di suo padre, Luo Hongwu ritorna nel paese in cui era nato e da cui, molti anni prima, aveva deciso di trasferirsi. Il funerale lo porta a ripercorrere numerosi momenti dolorosi della propria vita, tra cui la morte di un suo amico, Randagio, e la scomparsa di Wan Qiwen, suo primo amore, che nel corso degli anni non era mai riuscito a dimenticare.

Sabato 28 febbraio, ore 20.00

Resurrection

R.: Bi Gan. Int.: Jackson Yee, Shu Qi. Cina/Fr., 2025, 160’ v.o. sott. it.

In un tempo imprecisato, l’umanità ha scoperto che rinunciando ai sogni potrà vivere per sempre. Alcuni individui, denominati fantasmers, ossia “Fantasticatori”, continuano a sognare e, pur consumandosi nel farlo, acquisiscono il potere di viaggiare nel tempo, specie se direzionati dai “Grandi Altri”. Una di questi ultimi trova un Fantasticatore in una sala dell’oppio e gli ridà vita innestandogli della pellicola cinematografica: la creatura ritornerà giovane e vivrà storie differenti, fino alla fine del mondo (e del cinema).

(I Wonder Pictures)

Domenica 1 marzo, ore 11.00

Panda Plan

R.: Luan Zhang. Int.: Jackie Chan, Xiang Wei, Ce Shi, Andy Friend. Cina, 2024, 99’ v.o. sott. it.

Jackie Chan, star globale del cinema d’azione, viene invitato come ospite d’onore alla cerimonia di adozione di un rarissimo cucciolo di panda. Gli organizzatori, però, non sanno che una potente organizzazione criminale che opera su scala internazionale sta progettando di rapire l’animale. L’unica persona che può salvarlo dal sequestro è proprio Jackie Chan.

Domenica 1 marzo, ore 14.30

The Grandmaster

R.: Wong Kar Wai. Int. Tony Leung, Zhang Ziyi, Chang Chen, Cung Le. Cina, 2013: 130’ v.o. sott. it.

Due maestri di kung fu: lui, Ip Man, viene dal sud della Cina; lei, Gong Er, dal nord. I loro percorsi si incrociano nel paese natale di Ip Man, Foshan, all’epoca dell’invasione giapponese del 1936. La Cina è in tumulto e il sud del paese vacilla sull’orlo della divisione con il nord. Il padre di Gong Er, un rinomato gran maestro, viaggia anch’esso verso Foshan, avendo scelto il leggendario bordello The Golden Pavilion – dove si radunano i migliori guerrieri di arti marziali del paese – come luogo per la sua cerimonia di pensionamento. Così, mentre il paese è in preda al caos della guerra e dell’occupazione, i protagonisti vivranno storie d’onore, d’amore e tradimenti sullo sfondo di battaglie, duelli di spade e combattimenti corpo a corpo con acrobazie spettacolari.

Domenica 1 marzo, ore 17.00

The Sun Rises on Us All

R.: Cai Shangiun. Int.: Xin Zhilei, Zhang Songwen, Feng Shaofeng. Cina, 2025, 131’, v.o. sott. it.

Lui si è sacrificato per amore, assumendosi la colpa di un crimine commesso da lei. Incapace di ripagarlo per il sacrificio compiuto, lei parte per iniziare una nuova vita. Molti anni dopo, gli ex amanti si incontrano di nuovo, ma le loro vite quotidiane, separate ma intrecciate, svelano gradualmente il loro tragico passato. Mentre uno di loro cerca la redenzione, l’altro anela alla liberazione. In un doloroso e definitivo addio, si risvegliano dal loro vagabondare per un ultimo, straziante abbraccio.

Giorni e orari delle proiezioni in aggiornamento su www.cinetecamilano.it

Fondata nel 1947 da Luigi Comencini e Alberto Lattuada, Cineteca Milano è la più antica cineteca italiana. Attiva nel campo della conservazione, del restauro e della promozione dei film, la Cineteca è tra le 5 cineteche sostenute dal fondo nazionale del cinema. Attualmente conta di un archivio di oltre 40.000 titoli di film in pellicola. Le nostre attività si estendono su più fronti: dalla gestione di tre sale cinematografiche dedicate al cinema di qualità, all’innovativo MIC – Museo Interattivo del Cinema, un luogo di formazione e scoperta dove tecnologia e tradizione si incontrano per immergere i visitatori nella storia del cinema, a una biblioteca specializzata in cinema e alla gestione e organizzazione di festival ed eventi dedicati al pubblico giovane.

L’Associazione Fán Huā, guidata dal suo fondatore e presidente Xiuzhong Zhang, opera con il duplice obiettivo di favorire la divulgazione della cultura italiana in Cina e di diffondere in Italia il patrimonio artistico cinese, tradizionale e contemporaneo.

Il nome Fán Huā, che significa letteralmente “una varietà di fiori che sbocciano”, richiama simbolicamente la pluralità di linguaggi, visioni e forme artistiche promosse dall’Associazione.

A partire dalla sede operativa di Firenze, Fán Huā organizza mostre ed eventi, programmi di formazione e si dedica a iniziative culturali volte a creare ponti tra Italia e Cina, ideando progetti di interesse comune in collaborazione con Ministeri, istituzioni e governi locali, Consolati e Ambasciate di entrambi i Paesi.

📍 Cineteca Milano Arlecchino

Via San Pietro all’Orto 9

20121 Milano

🎟️ Modalità di accesso alla sala

Intero € 8,50

Ridotto (over 65, under 25, Cinetessera over 25) € 7,50

Ridotto Cinetessera under 25 € 5,00

Giovedì tutte le proiezioni € 6,50

Giovedì con Cinetessera (tutte le proiezioni) € 5,00

Domenica (ultima proiezione) con Cinetessera € 5,00

Feriali ore 15 (escluso il sabato) € 5,00

Matinée ore 11 e ore 13 € 5,00

Ingresso disabili € 5,00 (accompagnatore € 0,00)

