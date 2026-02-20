Fuori oggi l’attesissimo album di ritorno di Hilary Duff

Share

“Un disco coeso, da ascoltare tutto d’un fiato, che ci aggiorna sulla vita di Hilary Duff, con sguardi onesti sulla maternità, il matrimonio e il tempo che vola… un album pop senza filtri, che offre un ritratto super realistico, a volte per niente glamour, ma in cui tutti si possono rivedere.”

– ROLLING STONE

“L’impressione che hai ascoltando ‘luck… or something’ è che la Duff sia saldamente al comando.”

– GLAMOUR

La superstar mondiale multi-platino Hilary Duff ha finalmente lanciato il suo attesissimo sesto album in studio, luck… or something, disponibile da ora su Atlantic Records QUI. Scritto con la collaborazione di Hilary e prodotto da suo marito, il cantautore/produttore Matthew Koma, vincitore di GRAMMY® che ha lavorato con Britney Spears, P!nk, e Brian Phillips (Alec Benjamin, blink-182), la raccolta di 11 tracce include i singoli che abbiamo già sentito, “Mature” e “Roommates“, e arriva insieme al video ufficiale del pezzo che apre l’album, “Weather For Tennis” – guardalo QUI.

“Ci si chiede sempre se le donne possano avere tutto, e durante questo percorso ho capito che dovevo mettere il disco al primo posto e sacrificare qualcosina,” racconta Hilary. “Per quanto sia difficile, credo ancora che sia giusto scegliere te stessa a volte e fare quello che ti spaventa a morte. Trovare il tempo per fare un album dopo tutti questi anni è stato incredibilmente forte per me, e ora non vedo l’ora di condividerlo con il mondo.”

Divisa tra le paure e la chiarezza dell’essere madre, del matrimonio e dello scoprire sé stessa a 30 anni, Duff ha tirato fuori un bel po’ di canzoni che svelano gli angoli segreti del suo mondo interiore: i suoi desideri nascosti, le insicurezze che tiene per sé, i pensieri intrusivi e le ossessioni più profonde. Facendo un bel passo avanti come artista, ha creato ogni traccia con la stessa sensibilità, consapevolezza di sé e un fascino spiritoso e selvaggio.

luck… or something è stato anticipato dal primo singolo, “Mature.” Osannato da VOGUE per “portare il sound di Duff in nuove direzioni pur restando super Hilary,” il pezzo, sarcastico e scintillante – che in una settimana ha raggiunto oltre 5 milioni di stream globali – è nato come una specie di auto-fiction ispirata ai disastri romantici dei suoi anni formativi. Su una produzione pop brillante e condita con l’ironia e la vulnerabilità tipiche della Duff, “Mature” ha un video musicale suggestivo diretto da Lauren Dunn (che ha lavorato con Olivia Rodrigo, Dove Cameron, Saweetie), che ha fatto quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube QUI.

Attualmente in ascesa nelle classifiche Pop e Hot AC Radio, il secondo singolo dell’album, “Roommates,” è stato super elogiato da testate importanti come Billboard, V Magazine e Rolling Stone, che l’ha definito “10 SU 10… una delle sue canzoni migliori.” “Roommates” ha un video musicale ufficiale diretto da Matty Peacock (quello di Billie Eilish, Ariana Grande per intenderci) e ha già oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube QUI.

Duff festeggerà luck… or something con the lucky me tour, il suo primo tour mondiale completo da headliner in quasi vent’anni. Toccherà sette paesi, con date tra Stati Uniti, Canada, Messico, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Il tour inizia con due serate a West Palm Beach, FL, il 21 e 22 giugno, e andrà avanti fino a febbraio 2027. Tutte le date le trovi qui sotto. Visto l’incredibile entusiasmo dei fan, hanno aggiunto seconde serate in posti come Los Angeles, New York, Toronto, Londra, West Palm Beach, Vancouver e Città del Messico.

Tra le chicche, ci sono spettacoli in posti super famosi come il Kia Forum di Los Angeles, CA (8 e 9 luglio), il Red Rocks Amphitheatre a Morrison, CO (20 luglio), il Madison Square Garden di New York City (5 e 6 agosto), The O2 a Londra, UK (10 e 15 settembre), la Rod Laver Arena a Melbourne, AU (26 e 27 ottobre), la Rogers Arena a Vancouver, BC (22 e 23 gennaio) e il Palacio de los Deportes a Città del Messico, MX (12 e 13 febbraio). L’artista vincitrice di GRAMMY e certificata RIAA Platino La Roux aprirà gli spettacoli del 2026 in Stati Uniti, Canada, Irlanda, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Le date nordamericane del 2026 vedranno anche l’ospite speciale Jade LeMac, mentre Lauren Spencer Smith si unirà alla Duff per le date canadesi del 2027.

Lo scorso weekend, Duff ha celebrato l’arrivo imminente del nuovo album con il primo di due eventi a numero limitato SOLD-OUT al Voltaire al The Venetian Resort Las Vegas, il prossimo è in programma dal 22 al 24 maggio. Il 2026 di Hilary è iniziato il mese scorso con i suoi appuntamenti “Small Rooms, Big Nerves”, una serie di concerti super speciali in giro per il mondo, andati SOLD-OUT all’istante, che segnano le sue prime apparizioni come headliner da oltre dieci anni.

“Mi chiedono sempre come faccio a mantenere la testa sulle spalle dopo essere cresciuta in questo ambiente,” dice Hilary. “Il titolo dell’album è il mio modo di rispondere, e mi sembrava perfetto per un disco che parla di dove sono arrivata e di tutte le cose che ho passato strada facendo.”

CHI È HILARY DUFF

Un’artista che ha segnato la sua generazione, l’icona globale multi-platino Hilary Duff torna nel mondo pop con il suo progetto più tosto e sicuro di sé di sempre. Dopo essere diventata famosa come protagonista della serie blockbuster di Disney Channel, “Lizzie McGuire,” Duff ha lanciato la sua carriera musicale con Metamorphosis del 2003 (4 volte platino, con hit come “So Yesterday” e “Come Clean”), poi ha pubblicato il suo LP omonimo del 2004 (platino) e la raccolta dance-pop autobiografica Dignity del 2007. Con solo questi tre album che hanno venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo, si è anche fatta conoscere come produttrice, imprenditrice, filantropa e autrice bestseller per il New York Times, continuando a regalare performance fantastiche in TV e al cinema, inclusa la sua interpretazione candidata a premi in “Younger” di Darren Star. Ora con Atlantic Records, Duff sta aprendo un nuovo capitolo pazzesco con la sua prima musica fresca dal 2015, quando uscì Breathe In. Breathe Out. (debuttato al 5° posto nella Billboard 200, fatto con un sacco di produttori/co-autori, tra cui Tove Lo ed Ed Sheeran).

luck… or something

Weather For Tennis

Roommates

We Don’t Talk

Future Tripping

Growing Up

The Optimist

You, From The Honeymoon

Holiday Party

Mature

Tell Me That Won’t Happen

Adult Size Medium

MAGGIO

22 – Las Vegas, NV – Voltaire at The Venetian Resort Las Vegas (TUTTO ESAURITO)

23 – Las Vegas, NV – Voltaire at The Venetian Resort Las Vegas (TUTTO ESAURITO)

24 – Las Vegas, NV – Voltaire at The Venetian Resort Las Vegas (TUTTO ESAURITO)

the lucky me tour

GIUGNO

21 – West Palm Beach, FL – iTHINK Financial Amphitheatre ^ | NUOVA

22 – West Palm Beach, FL – iTHINK Financial Amphitheatre \^*

23 – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre*\^

25 – Alpharetta, GA – Ameris Bank Amphitheatre \^*

27 – Houston, TX – The Cynthia Woods Mitchell Pavilion Sponsored by Huntsman \^*

28 – Austin, TX – Germania Insurance Amphitheater \^*

30 – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory \^*

LUGLIO

3 – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Amphitheatre \^*

8 – Los Angeles, CA – Kia Forum \^*

9 – Los Angeles, CA – Kia Forum \^* | NUOVA

11 – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre \^*

12 – Wheatland, CA – Toyota Amphitheatre \^*

14 – Ridgefield, WA – Cascades Amphitheater \^*

15 – Auburn, WA – White River Amphitheatre \^*

17 – Salt Lake City, UT – Utah First Credit Union Amphitheatre \^*

20 – Morrison, CO – Red Rocks Amphitheatre \^*

22 – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheater \^*

23 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center \^*

25 – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater \^*

26 – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre \^*

28 – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center \^*

30 – Nashville, TN – Ascend Amphitheater \^*

AGOSTO

1 – Charlotte, NC – Truliant Amphitheater \^*

2 – Bristow, VA – Jiffy Lube Live \^*

5 – New York, NY – Madison Square Garden \^*

6 – New York, NY – Madison Square Garden \^ |* NUOVA

8 – Mansfield, MA – Xfinity Center \^*

9 – Philadelphia, PA – TD Pavilion at Highmark Mann \^*

12 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre \^*

13 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre \^ |* NUOVA

15 – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre \^*

16 – Grand Rapids, MI – Acrisure Amphitheater \^*

SETTEMBRE

6 – Dublino, IE – 3Arena \*

8 – Cardiff, UK – Utilita Arena Cardiff \*

10 – Londra, UK – The O2 \*

12 – Manchester, UK – AO Arena \*

13 – Glasgow, UK – OVO Hydro \*

15 – Londra, UK – The O2 \* | NUOVA

OTTOBRE

20 – Auckland, NZ – Spark Arena \*

22 – Brisbane, AU – Brisbane Entertainment Centre \*

24 – Sydney, AU – Qudos Bank Arena \*

26 – Melbourne, AU – Rod Laver Arena \*

27 – Melbourne, AU – Rod Laver Arena \ |* NUOVA

29 – Perth, AU – RAC Arena \*

GENNAIO 2027

22 – Vancouver, BC – Rogers Arena &

23 – Vancouver, BC – Rogers Arena & | NUOVA

26 – Calgary, AB – Scotiabank Saddledome &

27 – Edmonton, AB – Rogers Place &

30 – Winnipeg, MB – Canada Life Centre &

FEBBRAIO 2027

2 – Hamilton, ON – TD Coliseum &

4 – Ottawa, ON – Canadian Tire Centre &

5 – Montreal, QC – Bell Centre &

7 – Halifax, NS – Scotiabank Centre &

12 – Città del Messico, MX – Palacio de los Deportes

13 – Città del Messico, MX – Palacio de los Deportes | NUOVA

*\Con l’Ospite Speciale La Roux

\&Con l’Ospite Speciale Lauren Spencer Smith

^Con il supporto di Jade LeMac

