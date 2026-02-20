Il 6 marzo esce il nuovo progetto di Marco Masini

Share

Venerdì 6 marzo esce in digitale e in cd – e il 24 aprile in vinile – “PERFETTO IMPERFETTO” (Momy Records, Concerto Music / BMG), nuovo progetto discografico di MARCO MASINI, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

Pre-save e Pre-order: https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto

Da oggi attiva su Spotify la countdown page dell’album.

In occasione dell’uscita, al via dal 6 marzo l’INSTORE TOUR con cui il cantautore incontra i suoi fan e presenta il nuovo album.

Questo il calendario dell’Instore Tour (in aggiornamento):

6 marzo, ore 18.00 EBOLI (SALERNO), Centro Commerciale Le Bolle

8 marzo, ore 17.30 CAMPI BISENZIO (FIRENZE), Centro Commerciale I Gigli

9 marzo, ore 18.00 ROMA, Centro Commerciale Talenti Village

11 marzo, ore 18.00 TORINO, Mondadori Bookstore Piazza Castello

12 marzo, ore 18.00 MILANO, Mondadori Duomo

13 marzo, ore 18.00 REGGIO EMILIA, Centro Commerciale I Petali

“Perfetto Imperfetto”, tredicesimo album in studio che esce a un anno e mezzo dal precedente lavoro “10 Amori”, riflette un cambiamento importante sia dal punto vista artistico che personale vissuto con consapevolezza da Marco.

«Questo album rappresenta per me una vera e propria evoluzione: nel pensiero, nel modo di interpretare e di raccontare ciò che ha segnato un cambiamento profondo, sia umano che professionale –spiega Marco Masini – È anche il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali ho imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti. È un lavoro nato da grandi collaborazioni e da una squadra straordinaria, che ha condiviso con me sentimenti, riflessioni e la consapevolezza di questo cambiamento».

È disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “E poi ti ho visto cadere” (https://marcomasini.lnk.to/tihovistocadere), brano che anticipa l’album scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri che, tramite il testo e le scelte di arrangiamento, racconta con un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione.

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “MALE NECESSARIO” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini partecipano al 76° Festival di Sanremo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

Di seguito la tracklist della versione fisica “PERFETTO IMPERFETTO”:

Tracklist CD

1. Perfetto

2. E poi ti ho visto cadere

3. Male necessario (Fedez & Marco Masini)

4. Gotham City

5. Il mio lato opposto

6. Di più

7. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

8. Bianco ghiaccio

9. Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings)

10. E la vita accade

11. Quando tornerai da me

12. Imperfetto

Tracklist Vinile:

LATO A

1. Perfetto

2. E poi ti ho visto cadere

3. Male necessario (Fedez & Marco Masini)

4. Gotham City

5. Il mio lato opposto

6. Di più

LATO B

1. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

2. Bianco ghiaccio

3. Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings)

4. E la vita accade

5. Quando tornerai da me

6. Imperfetto

Di seguito la tracklist della versione digitale di “PERFETTO IMPERFETTO”:

1. Perfetto

2. E poi ti ho visto cadere

3. Gotham City

4. Il mio lato opposto

5. Di più

6. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

7. Bianco ghiaccio

8. E la vita accade

9. Quando tornerai da me

10. Imperfetto

Il 2026 di Marco Masini sarà anche all’insegna di appuntamenti speciali dal vivo da condividere insieme al suo pubblico con 5 DATE EVENTO NEI PALASPORT: il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Marco Masini Palasport è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

Birindelli Auto è automotive partner del tour.

MARCO MASINI. Nato a Firenze il 18 settembre 1964, eredita la passione per la musica dalla famiglia della madre, dimostrando già da piccolo un certo talento nel suonare e comporre a orecchio. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi e con questi comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di “Si può dare di più” (del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi), è concertista dal vivo nella tournée di Umberto Tozzi e in quella di Raf. Nel 1990, 36 anni fa, la svolta: Bigazzi decide di produrre Marco facendolo partecipare al Festival di Sanremo con “Disperato”, brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati che vince la 40ª edizione del Festival nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende oltre 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar 1990. In questi oltre 35 anni di carriera sono tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, canzoni indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tante altre. Nel tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE’’ – che ne 2025 ha celebrato, oltre ai i suoi 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine – oltre ai brani che sono diventati amatissimi classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie ha portato sul palcoscenico anche i brani estratti dal progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto Music/ BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e pubblicato nell’ottobre 2024.

Fedez & Masini al 76° Festival di Sanremo partecipano con il brano “MALE NECESSARIO” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di “Bella Stronza” conquista il terzo posto nella serata dei duetti.

Il nuovo album di Marco, “PERFETTO IMPERFETTO” (Momy Records, Concerto Music / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, è in uscita il 6 marzo in digitale e in cd e il 24 aprile in vinile. Pre-save e Pre-order: https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto).

Nel novembre 2026 sono previste 5 concerti evento nei palasport: il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI.

