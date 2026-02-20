Blanco è l’artista più suonato nelle radio di questa settimana

Share

Dopo il 1° posto di “Piangere a 90” e “Maledetta rabbia”, brani che nel 2025 hanno consacrato il ritorno di BLANCO, il nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore” – pubblicato il 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali per EMI Records Italy (Universal Music Italy) – conquista la vetta della classifica EarOne Airplay, canzone più ascoltata in radio e TV. Un traguardo che prosegue lo straordinario percorso di avvicinamento all’uscita del nuovo disco e consacra BLANCO come l’artista più suonato nelle radio italiane questa settimana.

A vent’anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma “Anche a vent’anni si muore”, prodotto da Michelangelo e Simonetta con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group). Il brano, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso, affronta senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà. “Anche a vent’anni si muore” è il manifesto di chi cade, si rialza e decide di continuare a vivere intensamente accettando le proprie fragilità. Crescere fa male ma smettere di provarci significa perdersi.

BLANCO si prepara a tornare dal vivo tra aprile e maggio 2026 con “Il primo tour nei palazzetti”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

“Il primo tour nei palazzetti”

CALENDARIO

17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum

23.04.2026 Padova – Kioene Arena

25.04.2026 Torino – Inalpi Arena

29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport

02.05.2026 Bari – Palaflorio SOLD OUT

03.05.2026 Bari – Palaflorio

05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele

06.05.2026 Napoli – Palapartenope

08.05.2026 Bologna – Unipol Arena

11.05.2026 Milano – Unipol Forum SOLD OUT

13.05.2026 Milano – Unipol Forum

16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena

