Silvia Mezzanotte canta Mina al Teatro Alfieri di Torino

Lunedì 23 febbraio al Teatro Alfieri di TORINO (Piazza Solferino, 4 – ore 21.00), SILVIA MEZZANOTTE porta in scena “SILVIA MEZZANOTTE canta MINA”, un intenso recital che rende omaggio alla più grande interprete della musica italiana.

«Con talento, intelligenza e coraggio – racconta Silvia Mezzanotte – Mina ha saputo ispirare intere generazioni di donne. Oggi mi sento pronta a raccontarla attraverso la mia maturità, voce e anima. Ma non basta la voce… per cantare Mina servono lacrime, sudore, ironia, cadute e risalite. Serve esperienza, quella che solo la vita ti può dare».

Sul palco insieme a Silvia Mezzanotte ci sarà l’ensemble Le Muse, composto da nove talentuose musiciste, diretto dal Maestro Andrea Albertini, per un concerto elegante e potente dove musica e parole si intrecciano in un viaggio evocativo tra ricordi, emozioni e identità al femminile. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Verd Montecatini.

“Silvia Mezzanotte canta Mina” è allo stesso tempo dichiarazione d’amore e atto di gratitudine verso l’artista che più di tutte ha ispirato la carriera di Silvia. In scaletta, alcuni tra i brani più amati del repertorio di Mina, come “E se domani”, “Parole parole”, “Amor mio” e “Brava”, reinterpretati con una sensibilità matura e personale.

I biglietti sono disponibili al seguente link: www.ticketone.it/artist/silvia-mezzanotte/silvia-mezzanotte-canta-mina-3940814/.

Artista dalla voce inconfondibile e tra le interpreti più amate del panorama italiano, SILVIA MEZZANOTTE è stata per anni la front woman dei Matia Bazar con cui ha vinto il Festival di Sanremo del 2002 e ha collaborato con artisti internazionali come Al Jarreau, Dionne Warwick, Michael Bolton e Massimo Ranieri. Vincitrice nel 2016 del programma Tale e Quale Show su Rai1, la sua interpretazione di “Brava” di Mina resta una delle più applaudite nella storia del format.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Federica Busso